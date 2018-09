Die Anhörungen im Senat waren kaum beendet, da meldete sich der US-Präsident: Der Auftritt Kavanaughs habe gezeigt, er sei der richtige Kandidat für den Supreme Court. Den Senat forderte Trump auf, endlich über die Berufung abzustimmen.

US-Präsident Donald Trump hat den Auftritt des Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh vor dem US-Senat gelobt und sich klar hinter seinen Richterkandidaten gestellt. "Richter Kavanaugh hat Amerika genau gezeigt, warum ich ihn nominiert habe", schrieb Trump wenige Minuten, nachdem die Anhörung vor dem US-Senat zu den Anschuldigungen gegen Kavanaugh beendet war. "Seine Aussage war stark, ehrlich und fesselnd."

Die Strategie der Demokraten, die Ernennung des Richters für den Supreme Court zu verhindern, sei schändlich, beklagte der Präsident. Der Senat müsse nun über die Personalie abstimmen, verlangte Trump in seinem Tweet.

Die oppositionellen Demokraten haben große Vorbehalte gegen den erzkonservativen Richter und sehen eine Chance, dessen Bestätigung hinauszuzögern, bis sich nach den Zwischenwahlen am 6. November möglicherweise die Mehrheitsverhältnisse im Senat ändern.

Trump-Rückhalt hing an Anhörung

Die Nachbesetzung mit Kavanaugh könnte im obersten US-Gericht auf viele Jahre den Konservativen ein Übergewicht geben. Die Richter dort werden auf Lebenszeit ernannt.

Am Mittwoch noch hatte Trump Kavanaugh zwar weiter verteidigt, aber zugleich betont, falls er den Richterkandidaten für schuldig halte, könne er seine Meinung zu dessen Nominierung ändern. Mit Spannung war erwartet worden, wie Trump auf die Befragung vor dem Senatsausschuss reagieren würde.

Die Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford wirft Kavanaugh vor, er habe vor mehr als 30 Jahren am Rande einer Schülerparty versucht, sie zu vergewaltigen. Kavanaugh und Ford sagten am Donnerstag in einer fast neunstündigen Anhörung vor dem Justizausschuss des Senats zur Sache aus - in getrennten Befragungen.

Kavanaugh beklagt Kampagne

Ford bekräftigte dort ihre Anschuldigungen und setzte Kavanaugh damit unter Druck: Sie betonte, sie sei zu "100 Prozent" sicher, dass es Kavanaugh gewesen sei, der sie damals attackiert habe. Dieser wehrte sich in einem aggressiven und aufgebrachten Auftritt gegen die Vorwürfe. Er sei unschuldig und habe niemals jemanden sexuell belästigt.

Bei seiner Anhörung kämpfte Kavanaugh mehrmals mit den Tränen. Innerhalb von zehn Tagen seien seine Familie und sein Name wegen der Vorwürfe "vollständig und dauerhaft" zerstört worden, sagte er. Kavanaugh beklagte sich bitterlich über die Vorwürfe gegen ihn und warf den oppositionellen Demokraten vor, eine politische Kampagne gegen ihn zu fahren, um seine Ernennung zu verhindern. Trump hatte Kavanaugh im Juli als Richter am obersten Gericht der USA vorgeschlagen. Der Senat muss über die Personalie entscheiden.