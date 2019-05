Die Beziehungen zwischen Japan und den USA sind eigentlich gut. Doch die Drohung von Importzöllen auf japanische Autos belasten das Klima während Trumps erstem Staatsbesuch in Tokio.

US-Präsident Donald Trump hat während seines Besuchs in Tokio die japanische Wirtschaft aufgefordert, mehr in den Vereinigten Staaten zu investieren. Noch nie sei die Zeit dafür günstiger gewesen, sagte er vor den 40 wichtigsten Wirtschaftsführern des Landes. Darüberhinaus sprach Trump auch das Streitthema Handel an. Ihn stört Japans großer Handelsüberschuss mit den USA.

Japan habe jahrelang einen "substanziellen Vorteil" genossen, sagte der US-Präsident vor Topmanagern von Konzernen wie Toyota, Nissan oder Honda. Trump will das Ungleichgewicht zwischen beiden Ländern in bilateralen Verhandlungen angehen. Die Regierung in Washington erwägt dazu etwa Importzölle auf japanische Autos. Nach Abschluss eines Handelsabkommens würden die Handelsbeziehungen "ein bisschen fairer". Das Handelsthema dürfte am Montag in Gesprächen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe eine größere Rolle spielen.

Staatsbesuch des US-Präsidenten: Trump in Japan

25.05.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-543627~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Erster Empfang beim neuen Kaiser

Trump fand aber auch lobende Worte für die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder. Von japanischen Investitionen in den USA hingen fast eine Million Arbeitsplätze ab, erklärte er. Die USA seien der größte ausländische Investor in Japan. Die wirtschaftlichen Beziehungen beider Ländern sollen in der Reiwa-Ära, der Regentschaft des am 1. Mai inthronisierten neuen Kaisers Naruhito, noch ausgebaut werden, sagte Trump.

Sein erster Staatsbesuch in Japan hat überwiegend zeremoniellen Charakter. Bereits am Sonntag ist er mit Abe zu einer Runde Golf verabredet. Außerdem wollen die beiden einen Wettkampf von Sumo-Ringern besuchen. Trump ist das erste ausländische Staatsoberhaupt, das vom neuen japanischen Kaiser Naruhito empfangen wird.