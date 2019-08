Trump in Dayton und El Paso Trösten und pöbeln

US-Präsident Trump war nach Dayton und El Paso gereist, um den Betroffenen der beiden Massaker dort sein Mitgefühl auszusprechen. Weil einige ihn aber kritisiert hatten, verfiel er schnell in altbekannte Muster.

Von Sebastian Hesse, ARD-Studio Washington

Es sollte ein Tag der Trauer werden, des stillen Gedenkens, der heilenden Wunden. Entsprechend hatte das Weiße Haus auch keinen öffentlichen Auftritt des Präsidenten vorgesehen. Doch im Anschluss an seinen Besuch in einem Krankenhaus in El Paso, bei verletzten Opfern des Todesschützen, rangen die Reporter Trump doch ein paar Worte ab:

“Diese Liebe und dieser Respekt für das Amt des amerikanischen Präsidenten”, schwärmte Trump, “ich wünschte, Sie hätten das miterleben können!“ Auf so eine typische Trump-Bemerkung hatten seine Gegner den ganz Tag schon gelauert. Ihre Lesart: Die Liebe und der Respekt, die ihm entgegen gebracht wurden, waren Trump wichtiger als das Wohlbefinden der Opfer.

Anfeindungen gegen Daytons Bürgermeisterin

Hinzu kam, dass Trump in El Paso gegen seine Gastgeber in Dayton, Ohio, austeilte -- dem Schauplatz der zweiten Schießerei vom Wochenende, den er am Vormittag besucht hatte. Daytons Bürgermeisterin Nan Whaley hatte es gewagt, bei Trump schärfere Waffengesetze anzumahnen. Dass er sie dafür anfeinden würde, sagte Whaley, habe sie nicht überrascht.

Trump besucht Anschlagsorte El Paso und Dayton

tagesschau 20:00 Uhr, 07.08.2019, Jan Philipp Burgard, ARD Washington





“Ich kenne ja Trumps Tweets”, sagt sie, “Trump ist ein Rüpel und ein Feigling, aber im Namen der Bürger von Dayton musste ich das Thema Waffengesetze ansprechen.“ Dass Trump sich nicht zurückhalten konnte, das mochten auch seine Parteigänger nicht schönreden. Hier der ehemalige Senator von Pennsylvania, Rick Santorum:

“Ich stimme ja zu, dass ich das nicht gemacht hätte”, räumt Santorum ein. Aber man kenne ja den Präsidenten: Wenn der sich angegriffen fühlt, hält er dagegen.

Demokraten teilen gegen Trump aus

Das galt auch für Joe Biden, den derzeit aussichtreichsten der demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Der hatte am Vormittag gegen Trump ausgeteilt:

"Wie weit entfernt vom Attentäter von El Paso ist Trump, wenn auch er von einer hispanischen Invasion spricht?“, so Bidens rhetorische Frage. Trump konterte mit einem giftigen Tweet.

Demonstranten fordern während des Besuchs von US-Präsident Trump das Verbot von Sturmgewehren.

In El Paso jedenfalls haben viele den hohen Besuch aus Washington einfach ignoriert. Und eigene Gedenkveranstaltungen abgehalten, so wie die demokratische Kongressabgeordnete Veronica Escobar:

“Wenn’s ohnehin keine Gelegenheit für ein Gespräch gibt, dann will ich nicht einfach Statistin sein”, meint sie. Und das Fazit des Regierungspräsidenten von El Paso, David Stout, lautet: "Die Stadt trägt noch Trauer; die meisten Einwohner waren nicht glücklich, dass Trump hier war!"

Trump zu Besuch in Dayton

Torben Ostermann, ARD Washington

Torben Ostermann, ARD Washington

07.08.2019 18:16 Uhr