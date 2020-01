Trumps prominentes Anwaltsteam hat einen Vorgeschmack auf die Verteidigungsstrategie beim Amtsenthebungsverfahren geliefert. Mit scharfen Worten wird das Impeachment als "gesetzeswidrig" kritisiert.

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump will dessen Verteidigerteam die Anklage der Demokraten in Gänze demontieren. Die Anklagepunkte gegen Trump verstießen gegen die Verfassung, hieß es nach Angaben zweier Gewährsleute in einer Antwort seiner Verteidiger auf eine Vorladung des Senats. Es handele es sich um eine "gefährliche Attacke auf die Rechte des amerikanischen Volkes, seinen Präsidenten frei wählen zu können".

Das von den Demokraten angestoßene Amtsenthebungsverfahren sei ein "gesetzwidriger Versuch, die Ergebnisse der Wahl 2016 umzukehren und in die Wahl 2020 einzugreifen", hieß es. Die Anklagepunkte beinhalteten weder Straftaten noch Gesetzesverstöße, geschweige denn "schwere Verbrechen oder Vergehen" - Gründe, die die Verfassung unter anderem als Voraussetzung für ein sogenanntes Impeachment anführt.

Vorgeschmack auf späteres Verfahren

Trump wird Machtmissbrauch vorgeworfen, weil er im vergangenen Sommer seinen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden gedrängt und zugleich vom US-Kongress bewilligte Militärhilfe an Kiew zurückgehalten haben soll. Zudem wird Trump eine Behinderung des Kongresses zur Last gelegt, weil er die Impeachment-Voruntersuchung im Repräsentantenhaus später blockierte. Der Präsident bestreitet jegliches Fehlverhalten und bezeichnet das ganze Verfahren als einen "Schwindel".

Die scharfe Reaktion seiner Anwälte auf die Vorladung gilt als Vorgeschmack auf die Rhetorik, der sich das Verteidigungsteam im Senat bedienen dürfte. Zu dem prominenten Team gehören unter anderem Promi-Anwalt Alan Dershowitz, der 1995 den wegen Mordes angeklagten Ex-Footballstar O.J. Simpson verteidigte und Kenneth Starr, der in den 1990er Jahren als Sonderermittler die Affäre des damaligen Präsidenten Bill Clinton mit der Praktikantin Monica Lewinsky untersucht hatte.

Am Dienstag startet das Verfahren inhaltlich

Trump ist der dritte Präsident in der Geschichte der USA, der sich im Senat einem Amtsenthebungsverfahren stellen muss. Formal hat das Impeachment am Donnerstag im Senat begonnen, nachdem die Demokraten im Repräsentantenhaus die Anklagepunkte gegen Trump weitergeleitet hatten. Am Dienstag soll das Impeachment auch inhaltlich starten.