Handelsstreit mit China Neue Milliardenhilfen für US-Bauern

Unter dem Handelskonflikt mit China leidet eine große Wählergruppe von Präsident Trump besonders stark: die Bauern. Um ihnen zu helfen, will die US-Regierung nun weitere 16 Milliarden Dollar in die Hand nehmen.

Die Landwirte in den USA, die unter dem Handelskonflikt mit China leiden, können mit weiteren Hilfen der Regierung rechnen. Agrarminister Sonny Perdue kündigte ein zusätzliches Hilfspaket in Höhe von 16 Milliarden Dollar an.

Die Landwirte dürften nicht "die Hauptleidtragenden der unfairen Vergeltungszölle sein, die China und andere Handelspartner gegen die USA verhängt haben", sagte der Minister. Zuvor hatte Präsident Donald Trump erklärt, man werde eine "sehr, sehr schnelle" Unterstützung der Farmer gewährleisten. Die Landwirte waren eine der wichtigsten Wählergruppen für Trump im Wahlkampf 2016.

Farmer besonders stark betroffen

Um das US-Handelsdefizit gegenüber zahlreichen Ländern der Welt zu senken, hatte die US-Regierung unter anderem Stahl und Aluminium aus dem Ausland und Tausende Produkte aus China mit Sonderzöllen belegt. Gegenzölle der betroffenen Länder treffen vor allem die Farmer in den USA. Vor dem Handelskonflikt gingen rund 60 Prozent der US-Sojaproduktion nach China.

Schon im vergangenen Jahr hatte die Regierung die Bauern mit elf Milliarden Dollar unterstützt, um die Auswirkungen des Handelskonflikts zu begrenzen. Die erste von drei Tranchen des neuen Hilfspakets soll im Juli oder August ausgezahlt werden.