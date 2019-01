Einigung im US-Haushaltsstreit Shutdown vorerst beendet

Fünf Wochen nach Beginn des Shutdown in den USA hat Präsident Trump eine vorläufige Einigung im Haushaltsstreit mit den Demokraten verkündet. Diese soll für drei Wochen gelten.

Nach 35 Tagen endet der Shutdown - vorerst. US-Präsident Donald Trump verkündete im Rosengarten des Weißen Hauses: "Wir haben einen Deal". Er habe sich mit den Demokraten auf einen Übergangshaushalt geeinigt. Dieser soll für drei Wochen gelten. Ein entsprechendes Papier werde er in Kürze unterzeichnen. Er sei stolz darauf, eine Einigung zu verkünden, mit der die Regierung wieder geöffnet werde.

In der Zeit bis zum Ende des Übergangshaushalts werde ein Komitee von Republikanern und Demokraten über die Grenzsicherung diskutieren, kündigte Trump an.

Was wollen die Demokraten?

Eine Zusage der Demokraten über die von ihm geforderten 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko erwähnte Trump nicht. Der Präsident sagte mit Blick auf die Demokraten lediglich: "Sie haben endlich und vollständig anerkannt, dass eine Barriere oder ein Zaun oder Mauern oder wie immer Sie das nennen wollen ein wichtiger Teil der Lösung sein werden."

Bislang haben die Demokraten eine Finanzierung der von Trump geforderten Mauer an der Grenze zu Mexiko strikt abgelehnt.

Stolz auf seinen Deal: Donald Trump. Doch bekommt er damit seine Grenzmauer?

Auswirkungen verschärft

Durch die Haushalts-Blockade wurden etwa 800.000 Mitarbeiter der Regierung seit Wochen nicht bezahlt. Zuletzt hatten sich die Auswirkungen des bisher längsten Stillstands in der öffentlichen Verwaltung in den USA verschärft: In New York und Philadelphia wurden Hunderte Flüge gestrichen oder hatten Verspätung, weil nach Angaben der Aufsichtsbehörden Personal fehlte. Viele Mitarbeiter der Flugsicherung hatten sich krankgemeldet.

In einer Umfrage der "Washington Post" und des Senders ABC machten 53 Prozent Trump und die Republikaner für den Shutdown verantwortlich, 34 Prozent die Demokraten. 54 Prozent der Befragten sprachen sich gegen eine Grenzmauer aus, 42 Prozent dafür. Seit Beginn der Haushaltssperre sind Trumps ohnehin mäßige Zustimmungswerte noch weiter gesunken.