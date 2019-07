Zahlreiche nicht registrierte Migranten bangen um ihr Leben in den USA. Präsident Trump kündigte für heute Razzien gegen sie mit anschließenden Abschiebungen an. Tausende Menschen protestierten dagegen.

Tausende Menschen haben in der Innenstadt von Chicago gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Donald Trump protestiert. Viele Teilnehmer zogen mit Transparenten mit Slogans wie "Keine Kinder in Käfigen" durch das Zentrum der Metropole im Staat Illinois. Etliche skandierten auch Parolen gegen die Polizei- und Zollbehörde (ICE) des Heimatschutzministeriums. Polizeisprecher Anthony Guglielmi sprach von einer friedlichen Kundgebung, die Zahl der Teilnehmer schätzte er auf 5000.

Auch in anderen US-Städten gab es bereits Proteste, darunter in Phoenix. Dort blockierten Dutzende Demonstranten eine Straße in der Innenstadt und störten den Stadtbahnverkehr. Die Polizei nahm 16 Personen fest.

Mehrere Tausend Menschen gingen gegen Trumps Migrationspolitik in Chicago auf die Straße.

Razzien gegen Menschen ohne Aufenhaltsgenehmigung geplant

Trump hatte für heute großangelegte Razzien gegen "illegale Einwanderer" angekündigt. Schon länger stand im Raum, dass die US-Regierung solche Festnahmeaktionen plant, um Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis in größerer Zahl abzuschieben.

US-Präsident Trump hat Großrazzien wegen illegaler Aufenthalte angekündigt.

Der Fokus liege auf Menschen, die Straftaten begangen hätten, sagte Trump. Er betonte aber, wer illegal ins Land gekommen sei, müsse gehen. Trump hatte schon im Juni mit Massenabschiebungen gedroht, die Frist dafür dann aber verschoben. Damals sprach er von "Millionen" Menschen, die festgenommen werden sollten.

Die Polizeibehörde ICE erklärte dagegen, es würden rund 2000 Menschen ins Visier genommen. Die Abschiebungen sollen voraussichtlich in mehreren Großstädten stattfinden, darunter New York, Miami und Los Angeles.

"Diese Ungewissheit, diese Angst richten Chaos an"

Viele Bürgermeister fürchten, dass die Razzien Migranten einschüchtern und ihre künftige Kooperation mit den Behörden noch unwahrscheinlicher machen. Hinzu kommt die Befürchtung, dass die bevorstehenden Festnahmen für eine noch dramatischere Situation in den überbelegten US-Auffanglagern sorgen könnten. Menschenrechtsorganisationen und Politiker, die die Zentren besuchten, hatten von katastrophalen Zuständen berichtet.

"Das traumatisiert die Leute"

"Diese Ungewissheit, diese Angst richten Chaos an, das steht fest", sagte die demokratische Bürgermeisterin von Chicago, Lori Lightfood, dem Sender CNN. Sie fügte hinzu: "Das traumatisiert die Leute." Auch der republikanische Bürgermeister von Miami gab seinem Unverständnis über die angekündigten Razzien Ausdruck. 2018 habe die Mordrate in Miami so niedrig gelegen wie in den vergangenen 51 Jahren nicht, sagte Francis Suarez. Er verstehe deshalb nicht, warum auch in Miami Razzien stattfinden sollten. "Das macht es nicht leichter für uns Bürgermeister, die Ruhe und den Frieden für die Menschen in unserer Stadt zu bewahren", betonte Suarez.

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sagte dagegen dem Sender MSNBC, die Aktion sei eine "politische Maßnahme, um viele Menschen in den USA davon zu überzeugen, dass Migranten das Problem sind".

In den USA leben Schätzungen zufolge rund elf Millionen Menschen ohne Aufenthaltspapiere.