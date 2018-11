US-Präsident Trump bleibt im Handelsstreit mit China hart: Er gehe davon aus, dass die Zölle auf chinesische Importe weiter erhöht werden, sagte er in einem Zeitungsinterview. Gleichzeitig drohte er mit Zöllen auf weitere Waren.

Wenige Tage vor seinem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump signalisiert, dass er an der Erhöhung der Strafzölle gegen China festhalten will. Es sei "höchst unwahrscheinlich", dass er auf Pekings Bitte eingehen werde, von der Maßnahme abzusehen, sagte Trump dem "Wall Street Journal".

Die US-Regierung hatte im September entschieden, Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden US-Dollar (170,2 Mrd Euro) zu verhängen - zusätzlich zu den bereits eingeführten Abgaben auf chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar. Zusammen sind damit die Hälfte aller Importe aus China betroffen. Die US-Zölle betragen bislang zehn Prozent, ab 1. Januar 2019 sollen dann 25 Prozent erhoben werden. China reagierte mit Gegenmaßnahmen.

Im Frühjahr lag das US-Handelsdefizit mit China bei 58,2 Milliarden.

Zölle auch auf iPhones und Laptops?

Trump drohte in dem Interview auch damit, Zölle auf die übrigen chinesischen Importe, die bislang nicht betroffen sind, zu verhängen. Wenn keine Einigung mit China zustande komme, werde er Abgaben auf Waren im Wert von 267 Milliarden US-Dollar verhängen, sagte er.

Der US-Präsident schloss auch nicht aus, dass Zölle auf aus China importierte iPhones und Laptops verhängt werden könnten. China müsse sich für Wettbewerb aus den USA öffnen, sagte Trump.

Das US-Handelsdefizit mit China ist Trump seit langem ein Dorn im Auge. Er wirft Peking unfaire Handelspraktiken vor.

Treffen in Buenos Aires geplant

Kurz vor dem Erscheinen des Interviews am Montagnachmittag hatte Trump vor Journalisten gesagt, dass ein Deal mit China gelingen könne. Trump und Xi nehmen Ende dieser Woche am G20-Gipfel in Argentinien teil. Es wird erwartet, dass sich beide bei dieser Gelegenheit auch bilateral treffen.

Die chinesische Regierung hatte sich kürzlich optimistisch geäußert, das Treffen könne zu einer Beilegung des Handelskonflikts zwischen beiden Ländern führen.