Trump feuert Bolton Eine absehbare Trennung

Der nationale Sicherheitsberater Bolton war einer von Präsident Trumps streitbarsten Mitarbeitern. Selten waren beide Männer einer Meinung. Doch was bedeutet der Personalwechsel für die US-Außenpolitik?

Von Julia Kastein, ARD-Studio Washington

Das Ende von John Boltons anderthalb Jahren als Nationaler Sicherheitsberater verlief fast schon gewohnt chaotisch. Weniger als eine Stunde bevor US-Präsident Trump dessen Abgang per Twitter verkündete, lud das Weiße Haus noch zu einer Pressekonferenz, an der auch Bolton teilnehmen sollte. Stattdessen standen Finanzminister Mnuchin und Außenminister Pompeo dort alleine. Ob ihn Boltons Demission überrumpelt hätte, wurde Pompeo gefragt. Nein - ihn überrasche gar nichts mehr.

Damit hatte Pompeo nicht nur die Lacher auf seiner Seite - er hat vorerst auch den letzten Lacher. Im internen Machtkampf um das Ohr des Präsidenten hat der Außenminister, der als eine Art Trump-Flüsterer gilt, die Oberhand behalten. Hardliner John Bolton dagegen muss gehen. Und ein bisschen Häme konnte sich Pompeo da auch nicht verkneifen:

"Ich rede nicht über unsere internen Auseinandersetzungen. Wir sagen dort alle unsere Meinung. Und es gab viele Situation, bei denen John Bolton und ich unterschiedlicher Meinung waren. Aber das gilt für eine Menge Leute."

Trump entlässt Sicherheitsberater Bolton

tagesthemen 22:15 Uhr, 10.09.2019, Jan Philipp Burgard, ARD Washington





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-593405~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Afghanistan-Streit brachte das Fass zum überlaufen

Den Ausschlag gab letztlich das Thema Afghanistan. Pompeos Außenministerium hatte in den vergangenen Monaten mit Trumps Segen einen umstrittenen Friedensvertrag mit den Taliban ausgehandelt, den der US-Präsident am vergangenen Wochenende in Camp David besiegeln wollte. Hardliner Bolton war strikt dagegen.

Tatsächlich sagte Trump das Treffen letztlich ab. Doch es war wohl eine Meinungsverschiedenheit zu viel. Er habe Bolton am Montagabend mitgeteilt, dass seine Dienste nicht länger benötigt würden, so die Twitter-Version des Präsidenten. Bolton tweetet dagegen: er habe selbst angeboten zu gehen. Und egal ob Rauswurf oder Rücktritt -- die Strategien und Prioritäten von Bolton passten einfach nicht zu denen des Präsidenten, so Regierungssprecher Hogan Gidley.

Demokraten kritisieren Trumps Außenpolitik

Beispiel Nordkorea: den Schmusekurs und die Treffen zwischen Trump und Kim Jong Un hielt Bolton für völlig falsch. Oder Teheran: auf den Abschuss einer US-Drohne durch den Iran wollte Bolton mit einem Raketenangriff antworten. Trump entschied sich in letzter Minute dagegen. Bei den Demokraten hielt sich die Trauer um Boltons Abgang erwartungsgemäß in Grenzen. Auch wenn der ehemalige Diplomat bei den Themen Taliban und Nordkorea völlig recht gehabt habe, so der Chef des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff.

"John Bolton hat recht. Diese Art von unvorbereiteter hochriskanter Reality-TV-Diplomatie wird mit Nordkorea nicht funktionieren, hat mit den Taliban nicht funktioniert, genauso wenig wie mit dem Iran. Das war ein Fehler, und für den bezahlen die USA einen hohen Preis."

Sein Parteikollege Chris Coons erklärte, Trumps unkonventioneller Führungsstil habe reale Konsequenzen für die nationale Sicherheit:

"Diese abrupten Wechsel im Führungsteam eignen sich vielleicht für tolles TV, oder eine Show, in der die Pointe Sie sind gefeuert lautet. Aber es sorgt nicht für vorhersehbare oder stabile Verhältnisse an der Spitze der Regierung."

Jan Philipp Burgard, ARD Washington, mit Details zu Boltons Entlassung

nachtmagazin 00:25 Uhr, 11.09.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-593427~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Auch der republikanische Senator Lindsay Graham, der für gewöhnlich Trumps Entscheidungen widerspruchslos mitträgt, war voller Bedauern:

"Ich mag John Bolton. Er sieht die Welt wie sie ist. Aber die persönliche Beziehung zwischen dem Präsidenten und seinem Sicherheitsberater ist wichtig, und so bekommt der Präsident die Gelegenheit jemanden auszusuchen, dem er größeres Vertrauen schenkt."

Keine große Trendwende in US-Außenpolitik zu erwarten

Durch den Abgang von Bolton habe sich Trump erstmal größeren taktischen Freiraum verschafft, meint der Politikberater Michael Doran vom konservativen Denkfabrik Hudson Institute beim Fernsehsender PBS.

"Aber es würde mich schon sehr wundern, wenn sich die grundsätzliche Politik der Regierung völlig ändern würde. Denn selbst Außenminister Pompeo, der gut mit dem Präsidenten klarkommt, hat kein so anderes Weltbild als John Bolton."

Schon in der kommenden Woche will Trump einen neuen Sicherheitsberater benennen. Es wäre der vierte seiner Präsidentschaft. Und trotz aller Meinungsverschiedenheiten: John Bolton füllte dieses Amt bislang mit gut 16 Monaten am längsten aus.