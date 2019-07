Politischer Zwist, Skandale oder öffentliche Kritik - die Begründungen für Personalrochaden in Washington sind vielfältig. Die Trump-Administration hat bereits viel Spitzenpersonal verschlissen.

Zum Amtsantritt im Januar 2017 versprach US-Präsident Donald Trump, nur außergewöhnliche Mitarbeiter in seine Regierungsmannschaft zu berufen. Dies war Teil des Wahlkampfversprechens, den "Sumpf" in der Hauptstadt trockenzulegen.

Bereits nach rund zweieinhalb Jahren ist klar, dass Trump mehr Rausschmisse, Personalwechsel und Rücktritte gesehen hat, als viele seiner Vorgänger. Einige Hochgelobte blieben nur wenige Tage, andere Top-Kräfte warfen erst nach langen Querelen hin. Das schnell rotierende Personalkarussell führt dazu, dass einige Kabinettsposten sowie Posten in Bundesbehörden derzeit nur geschäftsführend besetzt sind.

Sessions, Mattis und Co.

Das Kabinett des US-Präsidenten verfügt nicht über die gleiche starke Rolle wie etwa die Bundesministerinnen und -minister in Deutschland. In der US-Verfassung wird es allerdings als Gremium bezeichnet, das den Präsidenten in allen Belangen beraten kann. In der Trump-Administration sitzen neben Vizepräsident Mike Pence noch 20 Menschen. In sieben Ministerien wurde die Spitze bereits ausgetauscht.

Das Kabinett Trump Amt / Ministerium / Rolle Amtsinhaber /-in seit Unter Trump ausgewechselt Arbeitsministerium Patrick Pizzella (geschäftsführend) Alexander Acosta Außenministerium Mike Pompeo April 2018 Rex Tillerson Bildungsministerium Elisabeth DeVos Februar 2017 Energieministerium James Perry März 2017 Finanzministerium Steven T. Mnuchin Februar 2017 Gesundheitsministerium Alex Azar Januar 2018 Tom Price Handelsministerium Wilbur L. Ross, Jr. Februar 2017 Innenministerium David Bernhardt April 2019 Ryan Zinke Justizministerium William Barr Februar 2019 Jeff Sessions Landwirtschaftsministerium Sonny Perdue April 2017 Wohnungsbau und Stadtentwicklung Benjamin Carson März 2017 Transportministerium Elaine Chao Januar 2017 Verteidigungsministerium Mark Esper Juli 2019 James Mattis Veteranenministerium Robert Wilkie Juli 2018 David Shulkin Amt für Verwaltung und Budget Mick Mulvaney Februar 2017 Geheimdienstkoordinator Daniel Coats (bis 15. August 2019) März 2017 Handelsbeauftragter Robert Lighthizer Mai 2017 Leitung der CIA Gina Haspel Mai 2018 Mike Pompeo Stabschef im Weißen Haus Mick Mulvaney (geschäftsführend) Reince Priebus, John Kelly Umweltschutzbehörde EPA Andrew Wheeler Februar 2019 Scott Pruitt

Neben dem Kabinett gibt es viele weitere wichtige Rollen in und rund ums Weiße Haus. Insbesondere in der Kommunikationsabteilung herrscht ein reges Kommen und Gehen. Doch auch andere Personalien erregten weltweit Aufmerksamkeit. Eine Auswahl der bekannteren Gesichter und wichtigeren Ämter: