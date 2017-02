Die USA und Japan wollen ihre Sicherheits- und Wirtschaftskooperation massiv ausbauen. US-Präsident Trump und der japanische Premier Abe lobten die "tiefe Freundschaft" beider Länder. Im Wahlkampf hatte Trump die Japaner noch mit Kritik verunsichert.

Bei einem Besuch des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe hat US-Präsident Donald Trump sein Interesse an einer engen Sicherheits- und Wirtschaftskooperation mit Japan betont. Beide Länder strebten Handelsbeziehungen an, die "frei, fair und auf Gegenseitigkeit beruhend" seien, sagte Trump nach einem Gespräch mit Abe im Weißen Haus. Davon würden beide Länder profitieren.

Abe sagte, Japan habe bereits viele Milliarden in die USA investiert und viele Arbeitsplätze geschaffen. Er kündigte weitere Investitionen seines Landes an, ging aber nicht ins Detail.

Trump bekannte sich auch zum traditionellen US-Engagement für Japans Sicherheit. Die Freundschaft zwischen beiden Ländern sei "sehr tief", sagte er. "Die Allianz zwischen den USA und Japan ist der Grundpfeiler des Friedens und der Stabilität in der Pazifikregion." Die Verteidigung der Region gegen die militärische Bedrohung durch Nordkorea habe für die USA sehr hohe Priorität.

Mit Blick auf den Konflikt mit China um Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer sagten Trump und Abe, sie träten für die Freiheit von Handel und Schifffahrt ein.

Dank an Japan statt Zahlungsforderungen

Ausdrücklich dankte Trump seinem japanischen Gast dafür, dass Japan US-Truppen beherberge. Im Wahlkampf hatte Trump noch gesagt, Japan müsse wie andere Länder auch für den Schutz seitens der USA bezahlen. Trump hatte Japan zudem Währungsmanipulation und unfaire Bedingungen auf dem Automarkt vorgeworfen.

Trump und Abe hatten sich jedoch schon kurz nach der US-Präsidentschaftswahl zu einem Gespräch in New York getroffen. Schon da hatte Trump sein Vertrauen in Abe bekundet.

Im Anschluss an die Unterredungen in Washington wollten Trump und Abe nach Florida aufbrechen - unter anderem zum Golfspielen in Trumps Club.