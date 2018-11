Es war zuletzt ein ständiges Hin und Her: Nun hat US-Präsident Trump das bilaterale Treffen mit Russlands Präsidenten Putin definitiv abgesagt. Grund: Der Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch.

US-Präsident Donald Trump hat sein für Samstag geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin abgesagt. Auf Twitter begründete er dies damit, dass Russland die festgenommenen ukrainischen Marinesoldaten und Schiffe noch nicht an Kiew zurückgegeben habe. Es sei besser "für alle Seiten", das Treffen nicht abzuhalten.

Das Treffen war am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires geplant. Kurz zuvor hatte Trump vor Journalisten im Weißen Haus noch gesagt, er halte den am Freitag beginnenden Gipfel für einen "guten Zeitpunkt" für das Treffen.

Der Streit war am Sonntag eskaliert: Der russische Grenzschutz brachte mit Gewalt drei ukrainische Marineboote auf. Die Schiffe waren auf dem Weg durch die Meerenge von Kertsch in das Asowsche Meer. Russland behandelt die Meerenge zwischen seinem Festland und der 2014 annektierten Halbinsel Krim als sein Hoheitsgebiet.

Die russische Seite hatte bis zuletzt damit gerechnet, dass sich die beiden Spitzenpolitiker treffen. Auch aus dem Weißen Haus waren die Planungen vorangetrieben worden. So standen bereits Details fest - darunter ein 20-minütiges Vier-Augen-Gespräch der beiden Staatsmänner. Anschließend sollte eine größere Delegation beider Länder unter Leitung der Präsidenten miteinander sprechen.

.