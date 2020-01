Soleimani-Gedenken im Iran Trauer und patriotische Popmusik

Irans Führung macht aus den Trauerfeierlichkeiten für den getöteten General Soleimani eine patriotische Demonstration. Die Nation soll geeint werden - im Kampf gegen die USA.

Von Karin Senz, ARD-Studio Istanbul

Die iranische Führung möchte einen Tag voller Symbolkraft und Botschaften an die Welt und vor allem die USA. Das Staatsfernsehen berichtet fast ununterbrochen, sendet dazu Hintergrundberichte mit der passenden Musik.

Die Familie von Kassem Soleimani soll Ahwas für den Auftakt der Feierlichkeiten ausgesucht haben. Die Millionenstadt im Südwesten war im Iran-Irak-Krieg in den 1980er-Jahren nicht nur Schauplatz, dort begann auch Soleimanis militärische Karriere.

Zehntausende bei Trauermarsch für getöteten General Soleimani

Bewusstes Signal an die Jugend

Und - in Ahwas gab es auch im vergangenen November Auseinandersetzungen während der regierungskritischen Demonstrationen. Darauf ging man zu Beginn der Feierlichkeiten indirekt ein. Soleimanis Leichnam wurde mit patriotischer Popmusik begrüßt, mit einem Lied, das von einem Mann erzählt mit einem Löwenherz, das Barmherzigkeit und Wut in sich vereint.

Mit der jungen Musik versucht die Führung offenbar, die Demonstranten für sich zu gewinnen und die Republik zu einen. Die Straßen der Stadt sind voll. Zehntausende schwenken Fahnen, tragen Bilder des Generals mit sich.

"Heute trauert nicht nur die Familie von General Soleimani", sagt ein Mann, "heute trauert die ganze iranische Nation." Und eine Frau ist ähnlich ergriffen: "Schwester, mein Herz schmerzt. Ich bin wie Kassems Schwester. Ich bin wie Kassems Tochter. Er war gegangen, um die Zukunft meines Kindes zu verteidigen."

Wut auf Amerika

Zur Trauer kommt die Wut auf Amerika. "Die USA und ihr Präsident müssen wissen, dass wir uns bitter rächen werden. Ich sage Mr. Trump, dass er jetzt auch vor seinem eigenen Schatten Angst haben muss." Immer wieder rufen die Teilnehmer: "Nieder mit Amerika" und "Tod für Amerika".

Das war auch schon am Morgen in Teheran zu hören. Dort fand eine sehr emotionale Parlamentssitzung statt. Auch hier bahnte sich die Wut auf Amerika ihren Weg. Der Parlamentssprecher Ali Larijani: "Mr. Trump, das ist die Stimme der Menschen im Iran. Hör sie Dir an. Sie werden Dir nicht vergeben. Und Sie werden diese Wut durch Strafe zu spüren bekommen. Sie werden dafür zur Verantwortung gezogen, dass Sie die Sicherheit dieser Region gefährden."

Viele Abgeordnete trugen bei der Sitzung schwarze Kleidung.

Dreitägige Trauerfeiern

Die Schulen in Ahwas und auch Behörden und Geschäfte bleiben heute geschlossen. Alle sollen die Gelegenheit haben, sich von ihrem Helden Soleimani zu verabschieden, so die Intention. Später soll der Leichnam Soleimanis nach Teheran überführt werden. Dort ist am Abend eine Trauerzeremonie mit der iranischen Führung und angeblich auch Gästen aus dem Irak geplant. Morgen gehen die Feierlichkeiten in Teheran und in der für Schiiten heiligen Stadt Qom weiter. Die eigentliche Beerdigung soll am Dienstag stattfinden - in Soleimais Geburtsstadt Kerman.