In der türkischen Grenzstadt Reyhanli nahe Syrien ist auf offener Straße ein Auto explodiert. Die drei Insassen starben. Die türkische Regierung spricht von einem Terrorakt.

Drei Menschen sind bei einer Explosion in der türkischen Grenzstadt Reyhanli ums Leben gekommen. Die Syrer saßen in dem Auto, in dem eine Bombe explodierte, teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan vor Journalisten mit. Ereignet habe sich der Zwischenfall in der an der syrischen Grenze liegenden Stadt etwa 750 Meter von einem Behördengebäude entfernt, meldete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf den Gouverneur der Provinz Hatay, Rahmi Dogan.

"Es ist klar, dass eine Bombe in dem Fahrzeug war", sagte Erdogan. "Die ersten Hinweise legen nahe, dass es sich ohne Zweifel um einen Terrorakt handelt."

2013 starben 52 Menschen bei einem Anschlag

Vor sechs Jahren war Reyhanli Schauplatz eines Doppelanschlags. Damals wurden 52 Menschen getötet. Die türkische Regierung beschuldigte den syrischen Geheimdienst, die Anschläge verübt zu haben. Im Mai war der mutmaßliche Drahtzieher des Anschlags, Yusuf Nazik, von einem Gericht in Ankara zu lebenslanger Haft verurteilt worden.