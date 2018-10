Parteitag der Tories Drinnen Brexit, draußen Protest

Mal schrill, mal moderat: So zeigen sich die Tories in Birmingham. Heute war der Tag der Brexit-Freunde beim Tory-Parteitag. Der Protest bleibt draußen.

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London, zzt. Birmingham

Die Demonstranten auf dem Victoria Square im Zentrum von Birmingham sind sich einig: "We are not going to Brexit." Wir gehen nicht aus der EU raus. Es muss ein zweites Referendum her, das die erste Volksabstimmung korrigiert.

Vor zwei Jahren hatten 52 Prozent für den Austritt aus der EU gestimmt. Doch die Stimmung habe sich geändert, sagt Sandra aus Schottland: "Ich habe Angst vor dem Austritt am 29. März 2019. Das erste Referendum war ganz knapp ausgegangen. Jetzt verstehen die Leute viel besser, was da auf sie zukommt."

Auch Wendy aus Southampton hofft von ganzem Herzen, dass sie den Brexit noch stoppen können: "Die Regierung selbst hat doch ausgerechnet, dass wir nach einem Austritt aus der EU viel ärmer sein werden als jetzt. Und wenn es einen Austritt ohne Abkommen gibt, dann sollen sogar die Lebensmittel rationiert werden - wir sind doch nicht wieder im Krieg!"

Brexit-Freunde geben den Ton an

Vom Victoria Square sind es nur ein paar Hundert Meter zum Internationalen Congress Centrum (ICC), in dem die Konservativen ihren Parteitag abhalten. Doch politisch liegen zwischen dem Victoria Square und dem ICC Welten. Hier geben die Brexit-Freunde den Ton an, mal moderat, mal ziemlich schrill.

In Halle 5 feiern die Hardcore-Brexiters den Abgeordneten Jacob Rees-Mogg wie einen Messias. Chequers? Kanada plus? Alles Quatsch. Rees-Mogg braucht kein Abkommen, er will einfach raus und keinen Penny mehr an die EU zahlen: "Wir sind wie Gulliver. Lasst uns die Fesseln abstreifen, die uns die EU-Liliputaner angelegt haben, und wieder zu einem richtigen Riesen werden."

Der Abgeordnete Jacob Rees-Mogg will keinen Penny mehr an die EU zahlen.

Klare Absage an zweites Referendum

Ein paar Schritte entfernt steht der Minister für Internationalen Handel auf der offiziellen Parteitagsbühne, die den Kabinettsmitgliedern vorbehalten ist. Liam Fox schwärmt nicht nur von vielen neuen weltweiten Exportmöglichkeiten nach dem Austritt aus der EU. Er erteilt auch allen Forderungen nach einem zweiten Referendum eine klare Absage: "Wir müssen aufhören, das Referendum noch einmal auszukämpfen. Wir müssen den Willen des britischen Volkes respektieren, oder wir setzen das Vertrauen in das demokratische System aufs Spiel." Er erntet dafür Beifall.

Außenminister Jeremy Hunt fordert kurz darauf endlich Zugeständnisse von der EU in den Brexit-Verhandlungen. Und droht: Brüssel solle ja nicht britische Höflichkeit mit britischer Schwäche verwechseln. Auch das kommt hier gut an, bei den Tories in Birmingham.

