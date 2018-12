Abstimmung der Tories May übersteht Misstrauensvotum

Die britische Premierministerin May hat ein Misstrauensvotum in ihrer Tory-Partei überstanden. In einer Abstimmung sprachen ihr 200 Abgeordnete das Vertrauen aus, 117 stimmten gegen sie.

Die britische Premierministerin Theresa May bleibt vorerst im Amt. Sie gewann ein Misstrauensvotum in ihrer Fraktion im Unterhaus, in der es um ihr Amt als konservative Parteichefin ging. Das teilte der Vorsitzende des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, nach Auszählung der Stimmen mit.

Demnach sprachen ihr 200 Abgeordnete das Vertrauen aus, 117 stimmten gegen sie. Nötig waren 159 Stimmen. Zuvor hatte May angekündigt, vor der regulär 2022 anstehenden Parlamentswahl zurückzutreten. "Sie hat gesagt, dass sie nicht plant, den Wahlkampf 2022 anzuführen", sagte der konservative Abgeordnete Alec Shelbrooke nach der Sitzung eines Fraktionsausschusses.

Der Vorsitzende des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, verkündete das Ergebnis der Abstimmung unter großem Jubel.

Mehrheit für Brexit-Vertrag weiter ungewiss

Nach dem überstandenen Misstrauensantrag darf es aus ihrer eigenen Fraktion ein Jahr lang keinen weiteren gegen sie geben. Nach wie vor muss May aber einen Weg finden, wie sie die Vereinbarung mit der EU trotz des großen Widerstands in Teilen ihrer Partei und in der Opposition durch das Unterhaus bekommen kann, um dann am 29. März den geordneten Austritt aus der EU zu vollziehen.

Erst am Montag musste May die Unterhausabstimmung über den Brexit-Vertrag verschieben, weil sich abzeichnete, dass sie keine Mehrheit bekommen würde. Knackpunkt ist eine Backstop genannte Klausel, die eine offene Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und britischen Nordirland sichern soll.

Einen neuen Termin für die Abstimmung gibt es bislang noch nicht. May kündigte lediglich an, dass sie vor dem 21. Januar stattfinden soll.

May versucht, weitere Zugeständnisse der EU zu diesem Punkt zu erhalten und war deswegen bereits in den Niederlanden, Deutschland und Brüssel. Eine für heute geplante Reise nach Irland sagte May ab, um bei Abgeordneten um Unterstützung zu werben.