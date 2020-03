Im US-Bundesstaat Tennessee sind durch einen Tornados mehrere Menschen ums Leben gekommen und schwere Schäden entstanden. Dutzende Gebäude sind eingestürzt.

Das Zentrum des US-Staats Tennessee ist von mindestens zwei Tornados getroffen worden. Einer davon fegte am Dienstagmorgen durch die Innenstadt von Nashville und brachte etwa 40 Gebäude zum Einsturz, wie die Polizei mitteilte. Nach Behördenangaben wurden sieben Menschen getötet, Medien sprechen von neun Todesopfern. Noch immer werden mehrere Menschen vermisst.

"Nashville leidet, und unsere Gemeinde ist verwüstet worden", teilte Bürgermeister John Cooper in einem Tweet mit. Er forderte Bewohner auf, Nachbarn zu helfen. Schulen und Gerichte wurden geschlossen. Vier Wahllokale wurden kurz vor dem Beginn der Stimmabgabe am "Super Tuesday" verlegt.

Selbst massive Gebäude hielten dem Sturm nicht stand.

Der Tornado nahe der Innenstadt wirbelte Berichten zufolge am Boden bis nach Hermitage, etwa 16 Kilometer östlich von Nashville. Andere Gegenden mit erheblichen Schäden waren Mt. Juliet und Germantown. Der John C. Tune Airport in West Nashville erlitt nach Angaben einer Sprecherin "erhebliche Schäden wegen Unwetter". Mehrere Hangars seien verwüstet worden, Stromleitungen seien niedergerissen worden.