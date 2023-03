Flugzeug aus "Top Gun: Maverick" Wie ein Deutscher Hollywoods Traummaschinen baut Stand: 10.03.2023 13:07 Uhr

"Top Gun: Maverick" ist für sechs Oscars nominiert. Einen Anteil am Erfolg hat auch der deutsche Designer Daniel Simon: Er entwarf für den Film ein Flugzeug. Auch chinesische Satelliten fanden das Modell spannend.

Von Katharina Wilhelm, ARD-Studio Los Angeles

Es ist wahrscheinlich eine der besten Actionszenen des Jahres: Tom Cruise steigt als Testpilot unerlaubterweise in das Überschallflugzeug namens "Darkstar". Ein ultramodernes Navy-Flugzeug, das die Geschwindigkeit Mach 10 schafft, also mehr als 12.000 Kilometer pro Stunde. Umgerechnet ist das die Strecke von Hamburg nach München in drei Minuten.

Konzipiert wurde "Darkstar" von Daniel Simon. Der gelernte Autodesigner aus Stralsund hat das Flugzeug im Auftrag des Regisseurs Joe Kosinski gestaltet. Herausgekommen ist ein mattschwarzes, pfeilartiges, futuristisches Flugzeug.

Design von "Darkstar" sollte eine Geschichte erzählen

Die Aufgabe war aber nicht nur, ein glaubhaftes, realistisches Design zu entwickeln, sondern damit eine Geschichte zu erzählen, sagt Simon. "Wenn man sich ein bisschen für die Fliegerei interessiert, weiß man, dass es eigentlich immer Leute bedarf, die ihr Leben riskieren, einfach für den Thrill oder auch für Rekorde", erzählt er.

Diese Zeit gehe durch das Aufkommen von künstlicher Intelligenz, von ferngesteuerten Maschinen und Drohnen zu Ende. Die Hauptfigur des Films, Pete "Maverick" Mitchell - gespielt von Cruise - sei das komplette Gegenteil davon. "Wir wollten also am Anfang ein Flugzeug zeigen, dass es fast unmöglich macht, von einem Menschen gesteuert zu werden bei diesen hohen Geschwindigkeiten", erklärt der Designer.

Simon hat in Deutschland unter anderem für den VW-Konzern gearbeitet. Sein Buch über futuristische Automobile und Flugzeuge, das er 2007 veröffentlicht hat, weckte das Interesse von Regisseur Joe Kosinski. Der arbeitete zu dieser Zeit an dem Science-Fiction-Film "Tron Legacy" und wollte Simon sofort als Designer dabei haben.

"Das hat mich so fasziniert, dass ich relativ schnell meine Koffer gepackt habe und dann aus Berlin einfach einen Flieger nach Los Angeles genommen habe", sagt der Designer. In den USA ist er geblieben, mittlerweile lebt er in Florida.

China soll Hyperschall-Jet für echt gehalten haben

Seitdem ist viel passiert: Seine außergewöhnlichen, futuristischen Designs sind in Filmen wie "Oblivion", "Captain America" und "Star Wars" zu sehen. Bei "Top Gun: Maverick" sollte das Flugzeug nah an der Realität sein. Gebaut wurde das Modell deswegen auch bei "Skunkworks", einer Abteilung des Flugzeugherstellers Lockheed Martin, die für Experimentalflugzeuge und geheime Projekte bekannt ist.

Das Design sei so realistisch, dass China seine Satelliten darauf ausgerichtet habe, erzählt Produzent Jerry Bruckheimer gern in Interviews. Simon habe das hautnah bei den Dreharbeiten auf einer Militärbasis in Kalifornien mitbekommen, sagt er:

Als dieses Flugzeug dann auf die Landebahn geschoben wurde, kam relativ schnell ein hoher Militär zu dem Filmteam und meinte: 'Wir haben erhöhte Satellitenaktivität der Base'. Worauf sich dann herausstellte, dass unser Modellflugzeug, was die richtige Größe hat, schon etwas Aufmerksamkeit erzeugt hat.

Auch wenn ein echter Flugzeugbauer beteiligt war: "Darkstar" ist kein richtiges Flugzeug, sondern ein Modell. Es wurde viel mit Holz und Kleber getrickst, "vielleicht noch ein bisschen Klebeband hier und da - es muss schnell gehen und effizient sein", so Simon.

In Top Gun: Maverick spielt Tom Cruise den Testpiloten Captain Pete "Maverick" Mitchell, der für die US Navy arbeitet. Bild: Paramount Pictures via AP

Flugzeug musste Tom Cruise überzeugen

Zu seinem Job gehört auch, das Modell zu erklären. Cruise, selbst ausgebildeter Pilot und Produzent des Films, habe richtig Ahnung vom Fach, erzählt Simon: "Ich erinnere mich an einen Moment, wo sich Tom Cruise ein bisschen gewundert hatte über den fehlenden Seitenhalt des Sitzes, der in dieses Flugzeug reinkommt."

Darauf habe der Designer erwidert, dass es nur ein Experimentalflugzeug sei. Es müsse mit Mach 10 eigentlich nur geradeaus fliegen. "Das sind dann so Momente, wo ich überlege, ja, warte mal, er hat bestimmt schon 20 verschiedene solche verrückten Flugzeuge geflogen", sagt Simon.

Dass Cruise den "Darkstar" ziemlich am Anfang des Films zum Absturz bringt - geschenkt, es ist ja Teil der Geschichte.