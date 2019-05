In Istanbul wird heute der Prozess gegen die deutsche Übersetzerin und Journalistin Tolu fortgesetzt. Ihrem Mann Corlu wurde bei der Einreise in die Türkei der Pass abgenommen.

Von Karinz Senz, ARD-Studio Istanbul

Ein weiterer Verhandlungstag im Prozess gegen die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu hat in Istanbul begonnen.

Tolu selbst kommt nicht zu ihrem Prozess in die Türkei. Sie lebt inzwischen mit ihrem türkischen Mann Suat Corlu in Ulm. Beide sind in dem Verfahren angeklagt, weil sie Mitglieder einer Terrororganisation sein sollen.

Tolus Mann wollte bei der Verhandlung dabei sein. Er war am Abend in die Türkei eingereist. Nach Angaben des Paares nahmen ihm die Behörden noch am Flughafen den Pass ab. Sie hätten ihm mitgeteilt, dass ein Gericht gegen ihn schon am 14. Mai eine Ausreisesperre verhängt hatte.

Acht Monate Haft wegen angeblichen Terroverdachts

Mesale Tolu twittere daraufhin: "Ist es ein Verbrechen, dem Verfahren beiwohnen zu wollen?"

Tolu war im Dezember 2017 nach fast acht Monaten aus der Haft freigekommen, durfte aber erst letzten Sommer die Türkei verlassen.

Die Ausreisesperre gegen Corlu wurde vergangenen Oktober aufgehoben. Damals war auch Tolu noch einmal nach Istanbul gekommen.

Beim letzten Prozesstag im Januar war dann nur noch ihr Mann dabei - aus Solidarität mit den anderen Angeklagten, wie er sagte. Damals hatte er die Türkei noch problemlos wieder verlassen können.

Warum das Gericht eine neue Ausreisesperre verhängt hat, ist nicht bekannt.