Abschied von Maradona Tränen, Trikots und Tumulte

In Buenos Aires haben Zehntausende Abschied von der argentinischen Fußball-Ikone Maradona genommen. Vor dem Sarg bildeten sich lange Schlangen, viele hatten Trikots und Fotos dabei. Vereinzelt kam es zu Tumulten in der Menschenmenge.

Zehntausende Fans haben am Präsidentensitz Casa Rosada in Buenos Aires ihrem Fußballidol Diego Maradona die letzte Ehre erwiesen. Der in Argentinien als Nationalheld verehrte Fußballstar war am Mittwoch im Alter von 60 Jahren gestorben.

Viele Menschen hatten in der Nacht auf der Plaza de Mayo im Zentrum der Hauptstadt ausgeharrt, um von der "Hand Gottes" Abschied zu nehmen. Bereits vor Öffnung des Präsidentenpalasts bildeten sich lange Schlangen. Am frühen Morgen wurde die Lobby im Präsidentensitz mit dem Sarg Maradonas für die Trauernden geöffnet. In den Stunden davor war der Abschied Familienangehörigen und Freunden Maradonas vorbehalten gewesen.

Bis zu eine Million Trauergäste erwartet

Die Regierung rechnet mit bis zu einer Million Trauergästen. Staatschef Alberto Fernández ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Der Plan, auch Maradonas Sarg so lange aufgebahrt zu lassen, wurde auf Bitten seiner Familie fallengelassen. Nach Angaben seines Sprechers Sebastián Sanchi soll Maradona auf dem Friedhof der Gemeinde Bellavista im Nordwesten von Buenos Aires bestattet werden - der Zeitpunkt ist offenbar noch ungewiss.

Angesichts der Corona-Pandemie riefen die Behörden die Menschen dazu auf, bei der Totenwache Schutzmaßnahmen einzuhalten.

1/15 Fußballlegende Diego Maradona ist tot Vollbild Am 30. Oktober 1960 wurde Diego Armando Maradona in Villa Fiorito in Argentinien geboren. Seit frühster Kindheit spielte er Fußball. Das Foto zeigt ihn (mit seiner Nummer 10) bei einem Länderspiel 1979 gegen Schottland. Schon 1977 - als 17-Jähriger - wurde er erstmals für die Nationalmannschaft seines Landes aufgestellt. Enttäuschung dann bei der Weltmeisterschaft 1978 im eigenen Land: Nationaltrainer Luis Cesar Menotti strich Maradona mit der Begründung, er sei noch zu jung und unreif, aus dem Kader. | Bildquelle: picture-alliance / dpa

Lange Wartezeiten vor Präsidentenpalast

Bei der Totenwache kam es häufiger zu Gefühlsausbrüchen: Fans, die am in die argentinische Nationalflagge gehüllten Sarg vorbeigingen, schlugen sich mit den Fäusten auf die Brust, gaben Luftküsse und riefen "Auf geht's, Diego!" Auf dem Sarg lag zudem ein Trikot der argentinischen Nationalmannschaft mit der Nummer 10 - Trauernde warfen Dutzende Trikots von anderen Mannschaften in den Raum. Viele brachen von Trauer überwältigt zusammen, als sie das Gebäude wieder verließen.

Zudem gab es vereinzelt Auseinandersetzungen: Einige Fans gingen auf Polizisten los, die den Präsidentensitz abschirmten, weil es ihnen nicht schnell genug voran ging. Am Eingang hatte es zeitweise Gedränge gegeben. Polizisten setzten Tränengas ein. Zusätzliche Wachmänner kontrollierten den Zugang zum Gebäude und achteten darauf, dass Fans keine Fotos machten.

Unter den Trauergästen kam es vor dem Präsidentenpalast in Buenos Aires vereinzelt zu Auseinandersetzungen - die Polizei griff ein.

Anwalt fordert Untersuchung der Todesumstände

Das Leben des früheren Weltmeisters war nach seiner Fußballerkarriere von vielen Aufs und Abs sowie von Drogen- und Alkoholabhängigkeit geprägt. Maradona hatte immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. So erlitt er zwei Herzinfarkte, erkrankte an Hepatitis und ließ sich wegen Übergewichts einen Magen-Bypass legen. Zuletzt war ihm Anfang November ein Blutgerinnsel aus dem Gehirn entfernt worden.

Nach einigen Problemen wegen "Entzugserscheinungen", wie sein Arzt sagte, wurde er aus der Klinik entlassen und erholte sich in seinem Haus am Stadtrand von Buenos Aires, als sein Herz versagte. Nach den ersten Ergebnissen einer Autopsie starb Maradona an einem "akuten Lungenödem und einer verschärften chronischen Herzinsuffizienz", wie Staatsanwalt John Broyard mitteilte.

Maradonas Anwalt forderte unterdessen eine Untersuchung der Todesumstände. Er könne sich nicht erklären, warum der Zustand seines "Freundes zwölf Stunden lang" nicht kontrolliert worden sei und der Krankenwagen schließlich mehr als eine halbe Stunde brauchte, bis er bei Maradonas Haus eintraf, sagte Matías Morla.

Argentinier trauern um Fußballstar Diego Maradona

tagesschau 12:00 Uhr, 26.11.2020, Matthias Ebert, ARD Rio de Janeiro





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-788275~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Weltweite Trauerbekundungen

In Buenos Aires waren seine Fans kurz nach der Todesnachricht zum Obelisken im Zentrum der Hauptstadt sowie zum Bombonera, dem Stadion der Boca Juniors, geströmt. Aus aller Welt trafen Trauerbotschaften für den Stürmer ein, der zu seiner Zeit als bester Fußballer der Welt galt.

"Er verlässt uns, aber er geht nicht weg, weil Diego ewig ist", schrieb Lionel Messi, Maradonas legitimer Nachfolger als Fußballheld, bei Instagram neben einem gemeinsamen Foto. "Ich behalte all die schönen Augenblicke in Erinnerung, die ich mit ihm erlebt habe." Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino würdigte Maradona: "Was Diego für den Fußball und dafür getan hat, dass wir uns alle in dieses schöne Spiel verliebt haben, ist einzigartig", sagte er.

Maradona im Präsidentenpalast aufgebahrt - Ärger mit Hooligans

Ivo Marusczyk, ARD Buenos Aires

26.11.2020 14:37 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.