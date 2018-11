Die Vereinigten Staaten haben den verkehrsreichsten Grenzübergang nach Mexiko zeitweise geschlossen und dort neue Absperrungen errichtet - offenbar, um einen Ansturm von Migranten aus Mexiko in die USA zu verhindern.

Angesichts Tausender Migranten aus Mittelamerika haben die US-Behörden die Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze zwischen San Diego im Bundesstaat Kalifornien und der mexikanischen Stadt Tijuana erhöht.

An dem Grenzübergang bildeten sich lange Staus in Richtung Norden.

Rund 110.000 Menschen in 40.000 Fahrzeugen nutzen jeden Tag den Grenzübergang San Ysidro, um in die Vereinigten Staaten zu gelangen und dort zu arbeiten. Auf der mexikanischen Seite der Grenze, in Tijuana, bildeten sich lange Warteschlagen.

Der US-Grenzschutz schloss den Grenzübergang San Ysidro für einige Stunden und installierte Betonbarrieren und Stacheldrahtrollen. "Grenzschutzbeamte haben Hinweise erhalten, dass sich Migranten in Tijuana zusammentun, um illegal den Grenzübergang zu durchbrechen anstatt sich ordnungsgemäß bei den Beamten vorzustellen", hieß es in einer Mitteilung der Behörde. "Die Beamten installierten Begrenzungen, die verhindern, dass sich größere Gruppen nähern und den Grenzübergang durchbrechen."

Die Sicherungsmaßnahmen an der Grenze wurden erhöht.

Die Migranten aus Honduras, El Salvador und Guatemala kamen in den vergangenen Tagen nach Tijuana. Sie fliehen vor dem Elend und der Gewalt in ihren Heimatländern und wollen in den USA um Asyl bitten.

Proteste gegen Migranten in Mexiko

Zuvor hatte es in Tijuana Proteste gegen die Migranten gegeben. Teilnehmer warfen ihnen vor, unordentlich, undankbar und eine Bedrohung für Tijuana zu sein. Unmut gab es in der Menge auch über die Art und Weise, auf die die Migrantengruppe ins Land kam. Etliche sprachen von einer "Invasion" und äußerten die Sorge, ihre Steuergelder würden für die Betreuung der Menschen ausgegeben.