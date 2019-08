Greta Thunberg in New York Per Segelboot zum Klimagipfel

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist nach einer zweiwöchigen Atlantiküberquerung im Segelboot in New York eingetroffen. Der Empfang bewies einmal mehr ihren Status als globale Jugend-Ikone.

Von Antje Passenheim, ARD-Studio New York

Greta, wir lieben dich - Die Fans jubeln, als die Klimaaktivistin ihren den ersten Fuß auf den Steg in Manhattan setzt. Im Regenanzug und mit dem berühmten Pappschild in der Hand, "Schulstreik für das Klima". Ganz zerbrechlich wirkt das starke Mädchen plötzlich.

"All dies ist überwältigend für mich. Und der Boden wackelt noch."

Über eine Stunde später als geplant war die Segelyacht "Malizia" in den Hafen vis a vis von Lady Liberty eingelaufen. Im diesigen Nieselwetter umschwirrt von 17 bunten Segelbooten der Vereinten Nationen. Die symbolisierten die Nachhaltigkeitsziele der Weltgemeinschaft und hatten Greta die letzten Meilen eskortiert. In den Hafen von Manhattan. Gleich unter den Wolkenkratzern des Finanzdistrikts.

Greta Thunberg erreicht New York nach zwei Wochen auf hoher See

Zweiwöchige Überfahrt

Noch ganz benommen bahnt sich die 16-Jährige den Weg zur Bühne - vorbei an Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen. New Yorker, Touristen, Menschen von überall aus den USA.

"Die Reise war überraschend gut. Ich habe mich nicht einmal seekrank gefühlt."

Zwei Wochen war Greta zusammen mit zwei Skippern, ihrem Vater und einem Dokumentarfilmer über den Atlantik gesegelt. Ohne Dusche und Toilette. Der Strom an Bord wurde durch Unterwasserturbinen und Solarpanel erzeugt. Ein Statement für das Klima:

"Es ist verrückt, dass eine 16-jährige den Atlantik überqueren muss, um ihren Standpunkt klarzumachen. Natürlich ist das etwas, was ich nicht von jedem erwarte."

Alle fragen nach Trump

Und auch, was sie vom amerikanischen Präsidenten erwartet, sagt sie - plötzlich wieder das Schulmädchen mit blonden Zöpfen:

"Verrückt … Alle fragen mich nach Donald Trump"

Sie werde ihn nicht besuchen. Und sie hat einen Rat für ihn:

"Hören Sie auf die Wissenschaft. Offensichtlich tut er das nicht."

Greta, eine globale Jugend-Ikone

Um die Wissenschaft und was sie, die Industrie und jeder tun kann, um das Klima um fünf vor Zwölf doch noch zu retten - darum geht es beim Jugendgipfel und bei der großen Klimakonferenz der Vereinten Nationen, an denen Greta Thunberg in den nächsten Wochen in New York teilnehmen will. Auch Gespräche mit Politikern stehen auf dem Programm des Teenagers, der die Protestkultur der jungen Menschen weltweit wiederbelebt hat.

Viele New Yorker begrüßten Greta Thunberg mit Schildern.

"Greta ist eine Inspiration für die Schüler in aller Welt."

Calvin Yang begleitet wie Hunderte andere Schüler in New York und anderswo seit Monaten die Freitagsproteste für das Klima. Am morgigen Freitag will Greta dabei sein. Fridays for Future findet dann in einem kleinen Park gegenüber der Vereinten Nationen statt. Wichtig ist der jungen Schwedin vor allem eins:

"Alle gucken auf mich. Das lenkt vielleicht vom eigentlichen Problem ab."

Und diese Greta, die da gerade im Rampenlicht steht, sagt: Ich wünschte, der Fokus läge nicht mehr auf mir. Nach dieser Atlantikfahrt im Segelboot dürfte das wohl noch eine Weile dauern.