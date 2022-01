Französischer Modedesigner Thierry Mugler ist tot Stand: 24.01.2022 03:42 Uhr

Der französische Modeschöpfer Thierry Mugler ist im Alter von 73 Jahren gestorben. In den 1970er-Jahren gründete er sein Modeunternehmen in Paris, später war er unter anderem als Autor und Regisseur tätig.

Der französische Modedesigner Thierry Mugler ist tot. Der 73-Jährige sei am Sonntag eines "natürlichen Todes" gestorben, teilte sein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP mit. Sein Tod sei unerwartet gekommen, er habe kommende Woche Kooperationen bekannt geben wollen. Zuvor war sein Tod auf der Facebook-Seite des Designers bekanntgegeben worden.

Gepolsterte Schultern, tiefe Ausschnitte

Mugler gehörte zu den großen französischen Modeschöpfern wie Yves Saint Laurent oder Jean Paul Gaultier. Er wurde im Dezember 1948 in Straßburg geboren. Mit 14 Jahren wurde er in das Ballettcorps der Opéra du Rhin aufgenommen und besuchte anschließend die Kunstgewerbeschule in der elsässischen Hauptstadt. Bereits damals schneiderte er seine ersten Entwürfe aus Kleidungsstücken vom Flohmarkt.

Mit 20 Jahren kam er nach Paris und arbeitete für verschiedene Modehäuser in Paris, London und Mailand. 1973 gründete er sein eigenes Label "Café de Paris", ein Jahr später folgte die Firma "Thierry Mugler". Seine strukturierten und anspruchsvollen Entwürfe wurden schnell bekannt und beeinflussten vor allem in den 1980er-Jahren die Modewelt. Top-Models wie Jerry Hall folgten dem Look der "Mugler-Frau" mit ihren gepolsterten Schultern, tiefen Ausschnitten und korsettartigen Taillen.

Mugler war zudem ein Pionier in der Inszenierung großer Modeschauen vor Tausenden Zuschauern. Dabei kontrollierte er sämtliche Details von den Requisiten bis zum Soundtrack. Später begann er, Parfüm zu kreieren. Sein erstes Damenparfüm "Angel", das 1992 auf den Markt kam, war ein großer Erfolg.

Rückzug aus der Modewelt 2002

1997 übernahm der Kosmetikkonzern Clarins die Markenrechte, 2002 zog sich Mugler aus der Modewelt zurück. Bis heute tragen Stars wie Lady Gaga, Beyoncé, Cardi B oder Kim Kardashian seine Kreationen bei besonderen Anlässen.

Im Jahr 2013 inszenierte Mugler eigene Musicalshows in Paris und Berlin. Stars der exzentrischen Aufführungen waren Tänzerinnen, Bauchredner, Sängerinnen und Akrobaten. Mugler war zudem als Schriftsteller tätig. In Paris ist derzeit eine große Ausstellung über seine Modeinszenierungen zu sehen.