Wahl in Thailand Militärtreue liegen vor Opposition

In der ersten Parlamentswahl Thailands nach dem Putsch liegen die regierenden Unterstützer des Militärs Hochrechnungen zufolge vorn. Die größte Oppositionspartei kommt knapp auf Platz zwei.

Nach Auszählung von 92 Prozent aller Stimmen bei der thailändischen Parlamentswahl hat die amtierende Militärregierung von General Prayut Chan-o-cha gute Chancen, sich im Amt zu halten. Die nach dem Putsch von 2014 gegründete Partei PPRP bekam dem Zwischenergebnis zufolge mehr als 7,5 Millionen Stimmen.

Die größte Oppositionspartei Pheu Thai um den früheren Premier Thaksin Shinawatra, den das Militär gestürzt hatte, kam auf sieben Millionen Stimmen. Auf dem dritten Platz liegt derzeit Future Forward des Unternehmers Thanathorn Juanggroongruangkit mit 5,1 Millionen Stimmen.

Wahlberechtigt sind mehr als 51 Millionen Menschen, unter ihnen etwa sieben Millionen Erstwähler.

Unterstützer der Oppositionspartei Pheu Thai jubeln im Hauptquartier nach der Bekanntgabe des Zwischenergebnisses.

Endergebnis erst in einigen Wochen

Genauere Zahlen wie die staatliche Wahlkommission Thailands allerdings erst Montag bekanntgeben. Bis das amtliche Endergebnis vorliegt, werden wohl mehrere Wochen vergehen.

Zur voraussichtlichen Sitzverteilung im Parlament gab es noch keine zuverlässigen Angaben. Ohnehin hat das Militär nach seiner Machtübernahme das Wahlrecht und die Verfassung Thailands geändert. Es besetzt alle 250 Sitze im Oberhaus, dem Senat - zur Wahl standen die 500 Sitze des Unterhauses. Beide Kammern wählen gemeinsam den Premierminister. Prayut bräuchte also die Stimmen von 126 Abgeordneten, um sich an der Macht zu halten.

Erklärung des Königs Vajralongkorn

Die Parlamentswahl war mehrfach verschoben worden. Die Militärregierung hatte Bedenken geäußert, dass die Vorbereitungen für die Wahl mit den Planungen für die vom 4. bis 6. Mai geplante Krönung von König Maha Vajiralongkorn kollidieren könnten.

König Maha Vajiralongkorn bei einer Zeremonie in Bangkok (Archivbild).

Dieser wandte sich unmittelbar vor der Wahl in einer Botschaft an das Volk: "Um eine ganze Nation zu befrieden, müssen nicht alle Bürger gute Leute sein. Aber sie müssen gute Führer für die Nation unterstützen und verhindern, dass schlechte Leute an die Macht kommen", hieß es in einer Erklärung, die im Fernsehen verlesen wurde. Einige werteten dies als Geste der Unterstützung an die Militärs.

Zuvor hatte der thailändische König bereits seiner Schwester, Prinzessin Ubolratana, die Spitzenkandidatur für eine Partei aus dem Umfeld des Ex-Premiers Thaksin verboten. Sie wäre Beobachtern zufolge eine starke Konkurrentin für General Prayut gewesen. Offiziell steht das Königshaus in Thailand jedoch über der Politik. Ubolratana entschuldigte sich später in einer Botschaft in den Sozialen Netzwerken, dass sie "unnötigerweise" Probleme bereitet habe.