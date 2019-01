Thailand droht der möglicherweise schlimmste Tropensturm seit Jahrzehnten: "Pabuk" wird in den kommenden Tagen auch Urlaubsinseln wie Ko Samui und Phuket treffen. Zehntausende Menschen brachten sich in Sicherheit.

Angesichts des womöglich schlimmsten Tropensturms seit Jahrzehnten haben Zehntausende Menschen im Süden Thailands ihre Wohnungen verlassen und Schutz gesucht. Die Einwohner an der Küste der Provinz Nakorn Si Thammarat, an der "Pabuk" auf Land traf, würden in Sicherheit gebracht, teilte das Katastrophenschutzministerium mit.

Auch viele Urlauber flohen vor dem Sturm. In den kommenden Tagen werde "Pabuk" bei Touristen beliebte Urlaubsregionen wie Phuket und Krabi treffen, so das Ministerium. Besonders betroffen sein soll unter anderem die Provinz Surat Thani mit den Inseln Ko Samui, Ko Tao und Ko Phangan.

Inseln "fast leer"

Auf Ko Phangan und Ko Tao, wo der Sturm Freitagnacht erwartet wird, packten Tausende Menschen schon am Mittwoch ihre Sachen. Die Inseln seien inzwischen "fast leer", sagte der Verwaltungschef von Ko Phangan, Krikkrai Songthanee. Seit Silvester hätten sie 30.000 bis 50.000 Menschen verlassen.

Der Bürgermeister von Ko Tao sagte, die Schiffe nach Chumphon auf dem Festland seien völlig überfüllt. Auf der vor allem bei Tauchern beliebten Insel harren demnach aber noch einige tausend Urlauber aus, die dem Unwetter trotzen wollen.

"Pabuk" ist der erste Tropensturm seit rund 30 Jahren, der die Region außerhalb der Monsunzeit erreicht. Die Meteorologiebehörde warnte, er könnte ähnlich zerstörerisch werden wie Tropensturm "Harriet", der 1962 fast tausend Menschen im Land tötete.

Russischer Tourist ertrunken

Bis Samstag wurden heftige Regenfälle für den Großteil des Südens angekündigt. Boote durften nicht mehr auslaufen. Auch das Schwimmen im Meer verboten die Behörden angesichts starker Winde, die hohe Wellen verursachen könnten. Private Fotos in sozialen Netzwerken zeigten heftige Regenfälle und starken Wellengang in der Region.

Auf Ko Samui ertrank am Mittwoch ein russischer Tourist. Laut Polizei war er mit seiner Familie trotz des Badeverbots am Strand schwimmen gegangen. Der Fernsehsender PBS berichtete, er habe seine in Not geratene Tochter retten wollen. Die Tochter überlebte demnach, doch der Vater wurde gegen Felsen geschleudert, verlor das Bewusstsein und konnte nicht mehr wiederbelebt werden.

Die Behörden auf der Insel haben angekündigt, Notunterkünfte für Urlauber einzurichten, die trotz des Sturms bleiben wollen. Meteorologen gehen zwar nicht davon aus, dass der Sturm Taifun-Stärke erreichen wird. Weil Vorhersagen aber schwierig seien, sollten sich die Menschen unbedingt an die Empfehlungen der Behörden halten.