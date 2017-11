Trauer in den USA nach Attentat auf Gläubige

Es ist eine der schlimmsten Attacken auf Kirchgänger in den USA: Mindestens 26 Menschen wurden bei dem Massaker im texanischen Sutherland Springs erschossen. Der mutmaßliche Täter wurde später tot aufgefunden. Für US-Präsident Trump ist der Fall klar: Der Mann sei ein psychisch kranker Einzeltäter.

Als es dunkel wird in Sutherland Springs, kommen Hunderte Menschen zu einer Andacht zusammen. Die Kirche, in die der Attentäter am Vormittag eingedrungen war und 26 Gläubige erschoss, ist die einzige Baptistenkirche in dem kleinen texanischen Ort. Jeder kennt hier jeden, die Menschen sind fassungslos.

26 Tote bei Angriff auf Kirche in Texas

tagesschau 09:00 Uhr, 06.11.2017, Claudia Buckenmaier, ARD Washington







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-344125~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, spricht vom "schwersten Attentat in der Geschichte des US-Bundesstaates": "Es wird eine lange Zeit der Trauer für die Hinterbliebenen mit ihrem Schmerz." Bei den Opfern handele es sich um Menschen im Alter zwischen fünf und 72 Jahren. 20 Menschen seien verletzt worden. Auch die 14-jährige Tochter des Pastors ist unter den Toten. Er und seine Frau hielten sich zum Tatzeitpunkt nicht im rund 400 Einwohner zählenden Ort Sutherland Springs auf.

Der texanische Gouverneur Abbott zeigte sich bestürzt.

Der Angreifer hatte am Vormittag (Ortszeit) das Feuer auf die Kirchenbesucher eröffnet. Nach Augenzeugenberichten fielen mindestens 20 Schüsse in rascher Reihenfolge. Andere schilderten, der Schütze habe mehrere Male nachgeladen.

Nach Angaben der Polizei verübte der Täter den Angriff mit einem Sturmgewehr. Der Schütze sei ganz in schwarz gekleidet gewesen und habe eine kugelsichere Weste getragen, sagte der Regionaldirektor der texanischen Sicherheitsbehörde, Freeman Martin. Er habe gegen elf Uhr Ortszeit bereits vor der Kirche das Feuer eröffnet und zwei Menschen erschossen. Anschließend habe er das Gebäude betreten und auf die Besucher der Kirche geschossen. Schließlich sei der Schütze von einem Einwohner mit einer Waffe bedroht worden und daraufhin geflüchtet.

Mutmaßlicher Täter diente in US-Luftwaffe

Der mutmaßliche Schütze ist mittlerweile tot. Noch ist unklar, ob er sich während einer Verfolgungsjagd mit der Polizei selbst das Leben nahm. In seinem Auto wurden weitere Waffen entdeckt. Der Fernsehsender CNN hatte zuvor von einer Verfolgungsjagd berichtet.

Das Pentagon veröffentlichte eine Stellungnahme zur Identität des mutmaßlichen Täters: Es handele sich demnach um ein früheres Mitglied der Air Force. Er sei 2014 entlassen worden, teilte eine Sprecherin der US-Luftwaffe mit. Zwei Jahre zuvor habe ihn ein Militärgericht wegen tätlichen Angriffs jeweils auf seine Partnerin und auf das gemeinsame Kind verurteilt. Als Strafe musste er zwölf Monate in Haft, verlor seinen Dienstgrad und wurde aufgrund seines schlechten Verhaltens entlassen.

Trump attestiert Täter eine psychische Störung

US-Präsident Donald Trump verurteilte den Angriff als ein "entsetzliches Verbrechen". Es sei eine "Tat des Bösen" gewesen, inmitten eines heiligen Gottesdienstes, sagte er in Tokio. Trump befindet sich derzeit auf einer Asien-Reise.

"Wir können den Schmerz, die Trauer und das Leid nicht in Worte fassen, die die Familien der Opfer erlitten haben", sagte Trump. "In so harten Zeiten wie diesen tun Amerikaner, was sie am besten können: Sie halten zusammen. Durch all die Tränen und die Traurigkeit stehen wir zusammen. Wir reichen uns die Hände, wir haken uns unter, wir sind stark."

Donald J. Trump @realDonaldTrump May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan. Twitter 05.11.2017 21:06 Uhr via

Als ob er es ahnen würde, dass eine Debatte über die immer wieder kritisierten Waffengesetze in den USA folgen könnte, äußerte sich Trump auch dazu - und diagnostizierte bei dem mutmaßlichen Täter eine psychische Störung: "Wir haben viele Probleme mit geistiger Gesundheit in unserem Land", aber im vorliegenden Fall gebe es kein Problem mit Schusswaffen, sagte Trump. Zum Glück habe in Texas noch jemand anderes ein Waffe gehabt und zurückgeschossen. Sonst hätte es viel schlimmer kommen können.

Es handelte sich um das zweite große Blutbad durch eine Schusswaffenattacke innerhalb weniger Wochen in den USA. Erst vor fünf Wochen hatte ein Heckenschütze in Las Vegas 58 Besucher eines Countrymusik-Festivals getötet. Dies war das schlimmste mit Schusswaffen verübte Massaker der jüngeren US-Geschichte. Die Motive des Täters von Las Vegas sind bis heute unklar.

Mit Informationen von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

26 Tote bei Attentat auf Kirche in Texas

Torsten Teichmann, ARD Washington

06.11.2017 06:36 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 06. November 2017 um 09:00 Uhr.