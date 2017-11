Bei einem Angriff auf die Teilnehmer eines Gottesdienstes sind in Texas mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Der Täter hatte das Feuer in der Kirche eröffnet und war anschließend geflohen. Er wurde nach einer Verfolgungsjagd tot in seinem Wagen entdeckt.

Bei einem Angriff in einer Kirche in Texas sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Der Täter hatte während eines Gottesdienstes in einer Baptistenkirche im Ort Sutherland Springs das Feuer auf die Besucher eröffnet. Der Gouverneur des US-Bundesstaates, Greg Abbott, sprach von der "opferreichsten Massenschießerei in der Geschichte von Texas".

Der texanische Gouverneur Abbott sprach von der "opferreichsten Massenschießerei in der Geschichte von Texas".

Motiv bislang unklar

Bei den Opfern handele es sich um Menschen im Alter zwischen fünf und 72 Jahren, teilte Abbott weiter mit. Zuvor hatten Medien berichtet, dass zudem etwa 20 Menschen verletzt worden seien.

Der Angreifer hatte am Vormittag Ortszeit das Feuer auf die Kirchenbesucher eröffnet. Nach Augenzeugenberichten seien mindestens 20 Schüsse in rascher Reihenfolge gefallen. Andere schilderten, der Schütze habe mehrere Male nachgeladen. Zu den Todesopfern zählt auch die 14-jährige Tochter des Pastors der Gemeinde. Das bestätigte der Geistliche selbst. Er und seine Frau hatten sich zum Zeitpunkt der Tat nicht in Sutherland Springs aufgehalten.

Nach Angaben der Polizei verübte der Täter den Angriff mit einem Sturmgewehr. Der Schütze sei ganz in schwarz gekleidet gewesen und habe eine kugelsichere Weste getragen, sagte der Regionaldirektor der texanischen Sicherheitsbehörde, Freeman Martin. Er habe gegen elf Uhr Ortszeit bereits vor der Kirche das Feuer eröffnet und zwei Menschen erschossen. Anschließend habe er das Gebäude betreten und auf die Besucher der Kirche geschossen. Schließlich sei der Schütze von einem Einwohner mit einer Waffe bedroht worden und daraufhin geflüchtet.

Mutmaßlicher Täter diente in US-Luftwaffe

Der mutmaßliche Täter sei später tot in seinem Auto gefunden worden, teilte die Polizei weiter mit. In dem Wagen seien auch mehrere Waffen entdeckt worden. Der Fernsehsender CNN hatte zuvor von einer Verfolgungsjagd berichtet.

Das Pentagon veröffentlichte eine Stellungnahme zur Identität des mutmaßlichen Täters: Es handele sich demnach um ein früheres Mitglied der Air Force. Er sei 2014 entlassen worden, teilte eine Sprecherin der US-Luftwaffe mit. Zwei Jahre zuvor habe ihn ein Militärgericht wegen tätlichen Angriffs jeweils auf seine Partnerin und auf das gemeinsame Kind verurteilt. Als Strafe musste er zwölf Monate in Haft, verlor seinen Dienstgrad und wurde aufgrund seines schlechten Verhaltens entlassen.

Trump spricht Angehörigen Anteilnahme aus

US-Präsident Donald Trump verurteilte den Angriff als ein entsetzliches Verbrechen. Es sei eine Tat des Bösen gewesen, inmitten eines heiligen Gottesdienstes, sagte er in Tokio. Trump befindet sich derzeit auf einer Asien-Reise.

Donald J. Trump @realDonaldTrump May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan. Twitter 05.11.2017 21:06 Uhr via

"Wir können den Schmerz, die Trauer und das Leid nicht in Worte fassen, welche die Familien der Opfer erlitten haben", sagte Trump. "In so harten Zeiten wie diesen tun Amerikaner, was sie am besten können: Sie halten zusammen. Durch all die Tränen und die Traurigkeit stehen wir zusammen. Wir reichen uns die Hände, wir haken uns unter, wir sind stark."

