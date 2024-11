US-Migrationspolitik Texas bietet Trump Land für mögliche Abschiebungen Stand: 21.11.2024 05:34 Uhr

Die Regierung des US-Bundesstaates Texas - eine der vehementesten Befürworter einer harten Einwanderungspolitik - hat dem designierten US-Präsidenten Trump Land angeboten, das für Massenabschiebungen genutzt werden könnte.

Der US-Bundesstaat Texas hat dem designierten US-Präsidenten Donald Trump ein Stück Land entlang der amerikanisch-mexikanischen Grenze zur Nutzung für mögliche Massenabschiebungen angeboten. Die texanische Landkommissarin und Republikanerin Dawn Buckingham sagte der Nachrichtenagentur AP, sie habe gehört, dass sich die künftige Regierung das Grundstück ansehen wolle und es in Erwägung ziehe.

"Wir wollen sie nur wissen lassen, dass wir ein guter Partner sind. Wir sind hier. Wir wollen ihnen helfen", sagte Buckingham. Das Grundstück liegt im ländlichen Starr County im Rio Grande Valley und wurde vom US-Staat Texas im vergangenen Monat erworben. Es hat keine befestigten Straßen und befindet sich in einem Bezirk mit begrenzten lokalen Ressourcen. Buckingham betonte jedoch seine geeignete Lage. "Das Land ist dort sehr flach. Es liegt in der Nähe von großen Flughäfen. Außerdem liegt es in der Nähe einer Brücke über den Fluss", sagte Buckingham.

Noch kein Kommentar von Trump

Die texanische Regierung unterstützt seit langem scharfe Maßnahmen an der Grenze, um illegale Grenzübertritte zu verhindern. Dazu gehören die Errichtung von Stacheldrahtzäunen und die Verabschiedung eines Gesetzes im vergangenen Jahr, das es den Strafverfolgungsbehörden ermöglicht, Migranten festzunehmen, die die Grenze illegal überqueren.

Trumps Team hat sich nicht dazu geäußert, ob es das Angebot von Texas annehmen wird.