Tansania Tanklaster explodiert - 57 Tote

Bei der Explosion eines Tanklastwagens in Tansania sind mindestens 57 Menschen ums Leben gekommen. Sie hatten versucht, nach einem Unfall des Fahrzeugs auslaufendes Benzin abzuzapfen.

Im Osten Tansanias sind mindestens 57 Menschen getötet worden, als ein beschädigter Tanklastwagen explodierte. Ein Polizeibeamter sagte einem lokalen Sender, viele weitere Menschen hätten durch die Explosion Verbrennungen erlitten.

Augenzeugen zufolge war der Tanklastwagen aus Daressalam unterwegs gewesen, als er in Morogoro etwa 180 Kilometer westlich der Hafenstadt Daressalam umkippte und auslief. Viele Menschen hätten sich daraufhin um das Fahrzeug versammelt und versucht, Treibstoff aus dem beschädigten Behälter zu stehlen. Dann sei der Lastwagen in Flammen aufgegangen.

Immer wieder vergleichbare Unfälle

In Ostafrika gibt es häufig tödliche Explosionen, während Personen Treibstoff aus beschädigten Tanklastwagen abzweigen. Im Mai starben im Niger in Westafrika bei der Explosion eines Tanklastwagens mindestens 58 Menschen, im Juli kam es zu einem ähnlichen Unglück in Nigeria mit rund 50 Toten.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 10. August 2019 um 11:00 Uhr.