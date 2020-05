Taiwans Präsidentin vereidigt

Taiwan hat die Corona-Krise im Griff. Nur 400 Infektionen gab es insgesamt. Die wiedergewählte Präsidentin Tsai zeigte sich trotzdem bei ihrer Vereidigung sehr ernst. China gibt dazu Anlass genug.

Von Kathrin Erdmann, ARD-Studio Ostasien

Vier Monate nach ihrer Wiederwahl war es nun endlich soweit: Im Garten des Taipeh-Gästehauses hatten sich trotz Corona-Krise einige Gäste eingefunden, um später zu feiern. Von dort aus konnten sie verfolgen, was im Präsidentenpalast passierte.

Tsai Ing-Wen wird für ihre zweite Amtszeit vereidigt. Mit fast versteinertem Gesicht tritt sie im schlichten schwarzen Hosenanzug nach vorn - für ein bisschen Fröhlichkeit sorgen nur zwei prächtige bunte Blumenbouquets.

Nach dem Amtseid wird ihr eine kleine geschlossene Holzkiste mit ihrem Amtssiegeln überreicht. Die Bommeln daran sind so widerspenstig, dass Tsai ein bisschen Mühe hat, sie anschließend auf das ihr präsentierte Tablett zu stellen. Trotzdem bleibt ihr Gesicht nahezu regungslos.

Vom Palast geht die 63-jährige Politikerin der demokratischen Fortschrittspartei dann ins Gästehaus, wechselt unterwegs kurz das Jackett und hält dann ihre Antrittsrede. Die Opposition ist nicht gekommen.

Bis kurz vor Schluss erwähnt sie das heikelste Thema gar nicht: Die künftige Zusammenarbeit mit China.

"In den vergangenen vier Jahren haben wir trotz der komplizierten, sich ständig verändernden Lage in der Meeresstraße von Taiwan die größten Anstrengungen unternommen, um Frieden und Stabilität zu bewahren, was auch von der internationalen Gemeinschaft honoriert wurde. Wir werden uns weiterhin bemühen und sind bereit, mit China in einen Dialog zu treten, um einen konkreten Beitrag für die regionale Sicherheit zu leisten."