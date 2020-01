Die Taiwaner haben gewählt und ein deutliches Votum abgegeben: Nach Auszählung von 70 Prozent der Stimmen liegt die chinakritische Präsidentin Tsai bei der Präsidentenwahl klar vor ihrem Herausforderer Han.

Bei der taiwanischen Präsidentenwahl zeichnet sich ein klarer Sieg von Amtsinhaberin Tsai Ing-wen ab. Nach Auszählung von 70 Prozent der abgegebenen Stimmen lag Tsai laut der Wahlkommission mit 58 Prozent in Führung. Ihr Hauptrivale Han Kou-yu kam auf 38 Prozent. Han gestand bereits seine Niederlage ein. Mit James Soong war noch ein dritter Kandidat im Rennen, er kommt bislang auf vier Prozent.

Im Hauptquartier ihrer Demokratischen Fortschrittspartei in Taipeh jubelten Tsais Anhänger, als das Fernsehen aktualisierte Trendmeldungen bekannt gab. Ihr Herausforderer Han trat in der südchinesischen Hafenstadt Kaohsiung vor seine Anhänger und sagte, er habe die Präsidentin angerufen und ihr seine Glückwünsche übermittelt.

Auch Abstimmung über den Kurs Taiwans

Das Votum war auch eine Abstimmung über den Kurs Taiwans gegenüber der kommunistischen Führung in Peking. Tsai tritt für die Unabhängigkeit Taiwans ein. Ihr Herausforderer Han plädiert für eine stärkere Annäherung an China, von dem sich Taiwan 1949 abgespalten hatte.

Der massive Druck der kommunistischen chinesischen Führung auf Taiwan hatte Präsidentin Tsai spürbar Aufwind gegeben. Auch die anhaltenden Proteste in Hongkong und der harte Kurs Pekings in der chinesischen Sonderverwaltungsregion hatten das Misstrauen gegenüber einer Annäherung an die Volksrepublik noch verschärft, was der Kuomintang-Kandidat Han zu spüren bekommt.

China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz, die eines Tages wieder mit der Volksrepublik vereinigt werden soll - notfalls auch mit Gewalt. Taiwan ist international zunehmend isoliert. Nur noch 15 Länder pflegen diplomatische Beziehungen mit Taipeh. Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan.