Taifun über China 13 Tote bei Erdrutsch durch "Lekima"

Der Taifun "Lekima" hat an Chinas Ostküste einen schweren Erdrutsch ausgelöst. Mindestens 13 Menschen kamen ums Leben, viele weitere werden vermisst. Shanghai wappnet sich für die Ausläufer des Sturms.

Bei einem Erdrutsch in Wenzhou an der Ostküste Chinas sind nach Angaben chinesischer Staatsmedien mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere Menschen wurden demnach nach dem Unglück vermisst. Ausgelöst hatten den Erdrutsch schwere Regengüsse durch Taifun "Lekima", der derzeit an der chinesischen Ostküste wütet.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 187 Kilometern pro Stunde war der Sturm bei der Stadt Wenling auf Land getroffen. Er entwurzelte Tausende Bäume und brachte heftige Regenfälle mit sich. Die Behörden warnen vor Sturzfluten und Schlammlawinen.

Eine hohe Welle rollt auf zwei Wohnhäuser in Taizhou in der östlichen Zhejiang-Provinz in China zu.

Mehr als eine Million Menschen verlassen ihre Häuser

Mehr als 700.000 Menschen aus der Provinz Zhejiang waren vorsorglich in Sicherheit gebracht worden, insgesamt mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen. Fast 300 Flüge in der gesamten Provinz wurden gestrichen.

Von Wenling aus wird der Sturm sich weiter nach Norden bewegen und auch den Millionenstädten Hangzhou und Shanghai schwere Regenfälle und Überschwemmungen bescheren. Außerdem betroffen sind Meteorologen zufolge vor allem die Provinzen Zhejiang, Fujian, Jiangsu und Anhui.

In der Wirtschaftsmetropole Shanghai wurden bereits vorsorglich zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Parks geschlossen sowie etliche Schnellzugverbindungen eingestellt.

Mindestens ein Toter und Verletzte in Japan und Taiwan

Zuvor hatte der Taifun bereits in Japan und Taiwan gewütet. In Nordtaiwan waren zeitweise mehr als 3000 Haushalte ohne Strom, ein 64-jähriger Mann kam beim Baumfällen ums Leben. Neun weitere Menschen wurden verletzt.

In Japan wurden mindestens vier Menschen in der Präfektur Okinawa in Zusammenhang mit "Lekima" verletzt, wie lokale Medien berichteten. "Lekima" ist der neunte Taifun in der Region in diesem Jahr.