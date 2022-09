Millionen Japaner bedroht "Nie dagewesene" Gefahr durch Taifun Stand: 18.09.2022 11:22 Uhr

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Kilometern pro Stunde ist der Taifun "Nanmadol" auf den Süden Japans getroffen. Tausende Menschen brachten sich in Sicherheit. Der Zug- und Flugverkehr wurde eingestellt.

Im Südwesten Japans haben Tausende Menschen vor dem heftigen Taifun "Nanmadol" Zuflucht in Schutzunterkünften gesucht. Dem TV-Sender NHK zufolge befanden sich am Sonntagnachmittag (Ortszeit) mehr als 15.000 Menschen im Süden des Landes in Räumen, die "extremen Wetterbedingungen standhalten". Der japanische Wetterdienst (JMA) gab eine Warnung für die Orte Kagoshima und Miyazaki auf der südlichen Hauptinsel Kyushu heraus, Behörden forderten mehr als vier Millionen Einwohner zum Verlassen ihrer Wohnungen auf.

Am Sonntagmorgen hatten heftige Stürme und Regenfälle die Region heimgesucht, fast 98.000 Haushalte waren den Angaben zufolge ohne Strom. Züge, Flüge und Fähren stellten den Betrieb ein, sogar Lebensmittelläden wurden geschlossen.

Ministerpräsident Fumio Kishida forderte Einwohner auf Twitter dazu auf, sich "von gefährlichen Orten fernzuhalten" und sich - noch bei Tageslicht - umgehend in Sicherheit zu bringen, sobald sie "auch nur die geringste Gefahr spüren".

Wetterdienst warnt vor "nie dagewesener Gefahr"

Der Wetterdienst JMA warnte vor einer "nie dagewesenen" Gefahr und einem "sehr gefährlichen Taifun". Es sei "höchste Vorsicht geboten", sagte ein Sprecher. Der Wind könne so heftig sein, dass Häuser einstürzen. Der JMA-Sprecher warnte auch vor Überschwemmungen und Erdrutschen. Der Taifun soll am Dienstag die Hauptstadt Tokio erreichen.

Am Samstag hatte die japanische Wetterbehörde eine Sonderwarnung für die auf Kyushu gelegene Präfektur Kagoshima ausgegeben. Der "beispiellos gefährliche" Taifun mit Windgeschwindigkeiten von 270 Kilometern in der Stunde dürfte demnach an diesem Wochenende auch andere Gebiete des Landes mit starkem Regen überziehen.

Warnungen wie für Kagoshima würden in Japan nur ausgegeben, wenn ein außergewöhnliches Naturereignis vorhergesagt wird, das nur einmal in Jahrzehnten auftritt, meldeten Medien. Es sei die erste derartige Warnung für Gebiete außerhalb der im Süden gelegen Präfektur Okinawa.