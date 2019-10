Im Laufe des Tages soll der außergewöhnlich starke Taifun "Hagibis" die japanische Hauptinsel treffen. Für Tokio und andere Provinzen gilt die höchste Warnstufe. Es drohen Starkregen und Springfluten.

Wegen des herannahenden Taifuns "Hagibis" ist für Japans Hauptstadt Tokio und sechs weitere Regionen die höchste Warnstufe ausgerufen worden. Die Behörden riefen mehr als 1,6 Millionen Menschen dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Springfluten befürchtet

"Hagibis" könnte der folgenschwerste Taifun in Japan seit mehr als 60 Jahren werden.

Meteorologen rechnen damit, dass "Hagibis" die schwersten Regenfälle und Sturmböen seit 60 Jahren mitbringen wird. Am frühen Abend (Ortszeit) soll der Taifun mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde und heftigen Regenfällen auf Land treffen.

Laut Wetterdienst droht eine "schwere Katastrophe". Springfluten könnten Wohnhäuser und Gebäude entlang der Küsten überschwemmen, da der Sturm gleichzeitig mit der Flut zu Vollmond eintreffe.

Geschäfte und Fabriken geschlossen

Vorsorglich wurden bereits Geschäfte, Fabriken und Untergrundbahnen geschlossen. Fluggesellschaften strichen mehr als 1600 Inlandsflüge und rund 260 internationale Verbindungen. Auch die wichtigste Hochgeschwindigkeits-Zugverbindung zwischen Tokio und Nagoya wird eingestellt.

Die Ausläufer des außergewöhnlich starken Taifuns ließen bereits Flüsse im Großraum Tokio sowie in anderen Gebieten im Osten des Landes bedrohlich anschwellen. In Tokios Nachbarprovinz Chiba kam mindestens ein Mensch ums Leben, als ein Lastwagen in den Sturmböen umstürzte. Mindestens zehn weitere Menschen erlitten Verletzungen. In vielen Haushalten fiel zudem der Strom aus.