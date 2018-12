Nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus hat die syrische Luftabwehr staatlichen Medien zufolge "feindliche Ziele" abgeschossen. Ob Israel hinter dem Angriff steht, ist fraglich.

Die syrische Luftabwehr hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Sana am Dienstagabend "feindliche Ziele" westlich der syrischen Hauptstadt Damaskus abgeschossen. In Damaskus seien schwere Explosionen außerhalb der Stadt zu hören gewesen, sagte ein Bewohner der Nachrichtenagentur dpa. Die Nachrichtenagentur Sana und das staatliche syrische Fernsehen berichteten, die Luftabwehr habe das Feuer auf einen "feindlichen Angriff" eröffnet.

Die Detonationen habe es offenbar in der Gegend des Militärflughafens Mezze im Westen und in einem Gebiet nordwestlich der Hauptstadt gegeben. Über das genaue Ziel der Angriffe sowie mögliche Opfer oder Schäden gab es zunächst keine offiziellen Angaben der syrischen Behörden. Von wem der Angriff ausging, wurde in der Berichten nicht gesagt.

Angriffe gegen Waffenlager

Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte ging von einem israelischen Raketenangriff aus. Die Angriffe hätten sich gegen mindestens drei Waffenlager der iranischen Revolutionsgarden und ihrer libanesischen Verbündeten von der schiitischen Hisbollah-Miliz gerichtet, so die Beobachtungsstelle. Israelische Flugzeuge hätten Raketen auf Waffenlager südwestlich und südlich von Damaskus gefeuert, sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman.

Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) sitzt in Großbritannien und will Menschenrechtsverletzungen in Syrien dokumentieren. Sie bezeichnet sich als unabhängig. Die Informationen der Beobachtungsstelle lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Eine israelische Armeesprecherin in Tel Aviv sagte zu den Angriffen in Syrien: "Wir äußern uns nicht zu ausländischen Berichten." Sie betonte jedoch, die israelische Luftabwehr sei gegen eine in Syrien abgefeuerte Luftabwehrrakete aktiviert worden.

Zuvor hatten Bewohner der israelischen Küstenstadt Hadera zwischen Haifa und Tel Aviv von lauten Explosionen berichtet. Israel hat wiederholt betont, dass es keine dauerhafte iranische Militärpräsenz in Syrien tolerieren werde.

In der Vergangenheit hat Israel Dutzende Male Ziele in Syrien angegriffen, oftmals in der Gegend von Damaskus. Sie richteten sich gegen militärische Einrichtungen der syrischen Regierung oder ihrer Verbündeten, der schiitischen Hisbollah-Miliz und des Iran.