Israel hat nach syrischen Angaben einen Militärflughafen in Homs bombardiert. Dabei sei es zu Sachschäden gekommen. Das israelische Militär wollte sich nicht zu den Angriffen äußern. Es ist nicht die erste solche Attacke.

Israel hat nach syrischen Angaben einen Militärflughafen im Zentrum von Syrien mit Raketen angegriffen. Die syrische staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete unter Berufung auf Militärkreise, vier israelische Raketen seien am Abend an dem Flughafen mit der Bezeichnung T4 in der Provinz Homs eingeschlagen. Dabei seien Sachschäden angerichtet worden. Todesopfer habe es jedoch nicht gegeben.

Zum Ausmaß der Schäden machte Sana keine Angaben. Die syrische Luftabwehr sei nach dem Angriff sofort aktiviert worden und habe mehrere der israelischen Raketen abgeschossen, berichtete die Agentur. Eine Sprecherin der israelischen Armee wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht zu der Meldung über den Luftangriff äußern.

Israel führt immer wieder Angriffe in Syrien durch

Die israelische Armee hat seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 bereits hunderte Luftangriffe in Syrien gegen die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad, iranische Ziele und mit dem Iran verbündete Milizen geführt.

Es wird davon ausgegangen, dass Israel hinter Luftangriffen steckt, die auf iranische Kräfte und die Hisbollah-Organisation in Syrien abzielen, die an der Seite der Regierung kämpfen. Russland hatte im vergangenen Jahr mitgeteilt, ein S-300-Luftabwehrsystem an Syrien geliefert zu haben. Russland ist einer der wichtigsten Verbündeten von Syriens Präsident Baschar al-Assad.