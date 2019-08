Israelische Kampfflugzeuge haben Stellungen der iranischen Streitkräfte in Syrien angegriffen, um einen Drohnenangriff zu verhindern. Syrischen Staatsmedien zufolge fing die Luftabwehr "feindliche Ziele" über Damaskus ab.

Israel hat nach Armeeangaben iranische Kämpfer in Syrien angegriffen. Der Militäreinsatz habe Einheiten der Al-Quds-Brigade sowie schiitischen Milizen gegolten, die seit ein paar Tagen an einem Plan gearbeitet hätten, Ziele in Israel von Syrien aus mit bewaffneten Drohnen anzugreifen, teilte das israelische Militär mit. Ein Militärsprecher sagte, "Killerdrohnen" mit Sprengsätzen sollten Nordisrael treffen.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete den israelischen Luftangriff auf Twitter als "groß angelegten operativen Einsatz". Zudem schrieb er: "Iran hat nirgendwo Immunität. Wenn jemand sich erhebt, um dich zu töten, töte ihn zuerst."

Syrien meldet Abwehrerfolge

Die syrische Armee berichtete derweil, ihre Luftabwehr habe mehrere "israelische Geschosse" nahe Damaskus abgewehrt, die von den Golan-Höhen aus abgefeuert worden seien. Die meisten israelischen Raketen seien abgeschossen worden, bevor sie ihre Ziele erreicht hätten, zitierten die syrischen Staatsmedien aus Armeekreisen.

Israel greift wiederholt Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland an, gab darüber bis vor kurzem in der Regel aber keine Auskunft. Der jüngste Zwischenfall war offenbar eine der heftigsten israelischen Attacken auf iranische Ziele in Syrien seit Jahren.