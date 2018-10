Die Angst vor einer Offensive in der syrischen Provinz Idlib ist groß. Daher müsse die Waffenruhe dort dauerhaft gelten, so die Teilnehmer des Syrien-Gipfels. Darüber hinaus wurden langfristige Ziele formuliert.

Über mehrere Stunden hatten Bundeskanzlerin Merkel, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sowie dessen russischer und französischer Amtskollege Wladimir Putin und Emmanuel Macron beim Gipfel in Istanbul über die Zukunft Syriens beraten. Im Fokus stand dabei vor allem die Provinz Idlib, die als letzte Hochburg von Rebellenmilizen gehalten wird. Etwa zehntausend Kämpfer sollen sich dort noch aufhalten, hinzu kommen rund drei Millionen Zivilisten und Flüchtlinge.

Immer wieder hatten Hilfsorganisationen und auch die UN vor einer Offensive auf die Provinz gewarnt. Dies käme einer "humanitären Katastrophe" gleich. Doch diese Gefahr wollen die Gipfelteilnehmer bannen. In Idlib soll die Waffenruhe aufrecht erhalten werden, sagte Präsident Erdogan nach den gemeinsamen Beratungen. Dies sei auch in der offiziellen Abschlusserklärung des Treffens vereinbart worden. Er lobte die "produktiven und aufrichtigen Gespräche" und appellierte an andere Länder, den Friedensprozess für Syrien zu unterstützen. Der Krieg in dem Land sei zu einem "globalen Problem" geworden.

Ziel sind freie Wahlen

Des Weiteren wurde in der Erklärung festgehalten, dass ein Verfassungskomitee für Syrien gegründet werden soll. Die erste Sitzung dieses Gremiums werde noch in diesem Jahr angestrebt, sagte Merkel. Es solle mit garantieren, dass der Konflikt in Syrien nur diplomatisch und nicht militärisch gelöst werde.

Der politische Prozess auf dem Weg aus dem Konflikt solle unter der Führung Syriens stehen, die UN sollen diesen unterstützen. Das Ziel dieses Prozesses seien freie und faire Wahlen in Syrien, fügte Merkel hinzu, bei der auch die im Ausland lebenden Syrer abstimmen könnten. Außerdem sollten in dem Land die Möglichkeiten geschaffen werden, um Flüchtlingen eine freiwillige Rückkehr zu ermöglichen.

Gleichzeitig betonten alle Staatschef, dass es wichtig sei, den Kampf gegen den Terrorismus fortzusetzen.

Kanzlerin Merkel hatte zum ersten Mal an einem Syrien-Gipfel teilgenommen. Deutschland hatte bislang als Mitglied der "Kleinen Gruppe" versucht, in Abstimmung mit den Vereinten Nationen Lösungen für das Kriegsland zu erreichen. Neben der Bundesrepublik gehören der Gruppe auch die USA, Großbritannien, Frankreich, Saudi-Arabien, Jordanien und Ägypten an.

Russland und die Türkei beteiligen sich seit Anfang 2017 in der sogenannten Astana-Gruppe an Friedensverhandlungen für Syrien. An diesen Treffen sind ebenfalls der Iran sowie Vertreter der syrischen Regierung und Rebellengruppen beteiligt. Doch weder die "Kleine Gruppe" noch die Astana-Gruppe konnte bislang dauerhafte und landesweite Konfliktlösungen erzielen.

Aktivisten: Mehr als 40 Rebellen getötet

Während in Istanbul die Debatte über einen möglichen Frieden anlief, verlautete aus dem Osten Syriens neue Meldungen über tödliche Auseinandersetzungen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die ihren Sitz in London hat, berichtete, Kämpfer des "Islamischen Staates" (IS) hätten seit Freitag fast 70 Mitglieder der von den USA unterstützten Rebellengruppe der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) getötet. Mehrere SDF-Kämpfer sollen zudem entführt worden sein.

Der Krieg in Syrien dauert bereits seit 2011 und forderte nach Schätzungen der UN mehr als 400.000 Todesopfer.

Bundeskanzlerin Merkel bei Vierer-Gipfel zur Zukunft Syriens

tagesschau 20:00 Uhr, 27.10.2018, Oliver Mayer-Rüth, ARD Istanbul







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-464495~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 27. Oktober 2018 um 17:00 Uhr.