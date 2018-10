Syrien-Gipfel in Istanbul Wer gewinnt den Frieden?

"Small Group"

Zur "Kleinen Gruppe" der Vermittler im Syrienkrieg gehören Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und die USA. Die USA führen in Syrien eine Koalition gegen die Dschihadisten des sogenannten "Islamischen Staats" (IS) an. Ziel der "Small Group" ist, eine Einigung in Abstimmung mit den Vereinten Nationen zu erzielen.