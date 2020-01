Kurzporträt Wer war Kassem Soleimani?

Top-General Soleimani war das Gesicht der Al-Kuds-Brigaden, der Militäreinheit des Iran im Ausland. Der 62-Jährige galt als Architekt des iranischen Engagements im Syrien-Krieg. Ein Kurzporträt.

Die USA haben in der Nacht den iranischen General Kassem Soleimani im Irak getötet. Er war der Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden, einer Sondereinheit der Iranischen Revolutionsgarden (IRGG). Irans Geistlicher Führer und Oberbefehlshaber der Armee, Ajatollah Ali Khamenei, nannte Soleimani "das internationale Gesicht des Widerstandes". Der getötete General galt als enger Vertrauter des Obersten Führers, seine Tötung auch als Angriff auf Khamenei selbst.

Im Kampf gegen Saddam Hussein im Irak

Soleimani kam 1957 in Kerman in Südostiran zur Welt. Schon in seinen jungen Jahren war er gegen die Monarchie im Iran und unterstützte die von Ajatollah Ruhollah Khomeni geleitete islamische Bewegung. Nach der Revolution 1979 wurde er Mitglied der neu gegründeten IRGC, die de facto als zweite Streitmacht des Landes neben der klassischen Armee agieren sollte. Schon während des achtjährigen Krieges gegen den Irak (1980-88) spielte er eine bedeutende Rolle bei der Bekämpfung des Regimes von Saddam Hussein. Danach war er sowohl in Afghanistan, Libanon und im Irak als Militärstratege tätig.

Mastermind im Syrien-Krieg

1997 wurde er Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden, die de facto als die IRGC-Einheit im Ausland angesehen wird. Damit stieg er auf zu einem der ranghöchsten Generäle des Landes - sehr angesehen und respektiert bei der Führung. Aber auch im Ausland war der 62-Jährige ein bekanntes Gesicht. Soleimani tauchte sowohl im Irak als auch im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien immer wieder an der Seite schiitischer Milizen auf, die vom Iran unterstützt werden.

Er galt als Architekt, als Mastermind des iranischen Engagements im Syrien-Krieg. Dort unterstützt Teheran den Machthaber Baschar al-Assad. Soleimani führte den Kampf gegen die Terrormiliz IS in Syrien und im Irak, was auch für Sicherheit im Iran sorgen sollte. Er prägte das Engagement seines Landes in der ganzen Region.

Mit Informationen von Karin Senz, ARD-Studio Istanbul

Wer war General Soleimani und erste Reaktionen des Iran

Karin Senz, ARD Istanbul

03.01.2020 07:38 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 03. Januar 2020 um 09:20 Uhr.