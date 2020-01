Sechs Tote in Südtirol Unfallfahrer in Haft

Der Autofahrer, der in Südtirol sechs deutsche Urlauber getötet hat, sitzt in Haft. Nach Polizeiangaben wurde der 27-jährige aus dem Krankenhaus entlassen und in das Bozener Gefängnis gebracht.

Der Südtiroler, der in der Nacht zum Sonntag in Luttach mit seinem Auto in eine Gruppe deutscher Touristen fuhr und sechs von ihnen tötete, sitzt im Gefängnis von Bozen. Die Polizei bestätigte, dass der Mann aus dem Krankenhaus entlassen und sofort inhaftiert wurde. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass der 27-Jährige zum Unfallzeitpunkt einen Alkoholwert von fast zwei Promille hatte. Außerdem soll er zu schnell gefahren sein.

Die Polizei versucht, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Da der Dreikönigstag in Italien ein Feiertag ist, dürfte es vermutlich erst morgen mehr Neuigkeiten geben, sagte ein Sprecher.

Zeuge berichtet von viel zu hoher Geschwindigkeit

Dem Fahrer wird unter anderem mehrfache Tötung im Straßenverkehr vorgeworfen. Die Getöteten und Verletzten - junge Urlauber - hatten sich in dem Wintersportort Luttach auf dem Heimweg von einem Discobesuch befunden. Gegen 1.15 Uhr nachts stiegen sie aus einem Shuttlebus und überquerten auf dem Weg zur Unterkunft die Hauptstraße. Dort kam es zu dem Unglück. Das Auto des Betrunkenen raste in die Reisegruppe. Ein Augenzeuge sagte, der Wagen des Unfallverursachers sei viel zu schnell gewesen. An der Unfallstelle sind höchstens 50 Kilometer pro Stunde erlaubt.

Trauer und Ermittlungen nach schwerem Verkehrsunfall

Morgenmagazin, 06.01.2020, Andrea Moos, Rafael Torres, WDR





Angehörige reisen zur Identifizierung an

Unter den Toten sind drei Männer und drei Frauen - alle im Alter um die 20 Jahre. Sie alle starben nach Polizeiangaben noch am Unfallort. Vier von ihnen stammen aus Nordrhein-Westfalen, einer wohnte in Hamburg und der sechste in Niedersachsen. Genauere Informationen zur Identität der Toten wurden noch nicht offiziell bekanntgegeben.

Die Leichen sind nach italienischen Behördenangaben ins Krankenhaus nach Bruneck gebracht worden. Für die Identifizierung sei auch die Mithilfe von Angehörigen nötig, die um Anreise gebeten wurden.

Bei dem Unfall wurden nicht nur sechs Menschen getötet, sondern auch elf weitere verletzt - vier davon schwer, einer sogar lebensbedrohlich. Unter den Verletzten sind zwei Südtiroler, die übrigen stammen aus Deutschland.

Merkel erschüttert über Unglück

Nach der Alkoholfahrt des Südtirolers gab es viele Trauerbekundungen in Deutschland und Italien. Das Lokal in Steinhaus, wo die Reisegruppe zuletzt gefeiert hatte, blieb auf Wunsch der Betreiber für einen Abend geschlossen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich erschüttert über das Unglück. Sie trauere mit allen, "die dort heute Nacht Kinder, Geschwister, Freunde verloren haben". Sie sprach von einem "fröhlichen Abend, der in der Katastrophe" endete. Auch der italienische Regierungschef Giuseppe Conte übermittelte den Angehörigen in einer Erklärung sein Beileid.

Am Unglücksort in Luttach in Südtirol stehen ganz viele Blumen, Kerzen und Gedenkschmuck.

Reiseveranstalter aus Aachen bestürzt

Der Reiseveranstalter Semesterende Skireisen als Teil der Outdoor Travelers GmbH aus Aachen äußerte sich im Internet bestürzt, dass sich der Unfall im Verlauf einer seiner Touren ereignet hatte.

In Luttach kamen viele Menschen an den Unglücksort und stellten Grablichter auf. Luttach ist ein Dorf der Gemeinde Ahrntal, das etwa 1100 Einwohner hat. Der Ort ist bekannt bei deutschen Jugendgruppen, die zum Skifahren kommen. In Südtirol waren erst vor einer Woche drei Deutsche bei einem Lawinenunglück im Schnalstal ums Leben gekommen.