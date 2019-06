Durch eine "schwere Störung" ist in fast ganz Argentinien und Uruguay der Strom ausgefallen. Der Energieversorger Edesur machte keine Angaben zur möglichen Ursache. Die Störung könnte bis zu 48 Millionen Menschen betreffen.

In Argentinien und Uruguay ist es zu einem massiven Stromausfall gekommen. Große Teile der beiden südamerikanischen Staaten seien nach einer schweren Störung ohne Elektrizität, teilte der argentinische Energieversorger Edesur mit. In Argentinien und Uruguay leben zusammen ungefähr 48 Millionen Menschen.

Der uruguyaische Anbieter UTE erklärte, das Problem sei um 07.06 Uhr (12.06 Uhr MESZ) im argentinischen Netz aufgetreten und habe "im ganzen Staatsgebiet" sowie in einer Reihe von Provinzen des Nachbarlandes einen Stromausfall verursacht.

In Argentinien sind U-Bahnen und Züge gestoppt worden, Ampeln sind ausgefallen. Das Mobilfunknetz und der Betrieb an den Flughäfen hingegen funktioniert dank der Notstromversorgung. Heute sind in einigen argentinischen Provinzen Wahlen angesetzt - derzeit ist unklar, ob sie stattfinden werden.

Die argentinische Zeitung "La Nación" berichtete von Stromausfällen in der Hauptstadt Buenos Aires und verschiedenen Provinzen des Landes. Auch Teile Brasiliens und Chiles seien betroffen. Laut BBC gab es außerdem in Paraguay Stromausfälle.

Kompletter Stromausfall in Argentinien und Uruguay

Ivo Marusczyk, ARD Buenos Aires

