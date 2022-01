Kapstadt Parlament von Südafrika in Flammen Stand: 02.01.2022 10:35 Uhr

Seit den frühen Morgenstunden kämpft die Feuerwehr in Kapstadt gegen einen Brand im Parlament. Offenbar ist vor allem die Rückseite des Gebäudekomplexes betroffen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

In Südafrikas Parlament in Kapstadt ist ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute kämpften seit den frühen Morgenstunden gegen lodernde Flammen an der Rückseite des Gebäudekomplexes, der die Alte Versammlungskammer und den Nationalrat der Provinzen beherbergt, wie der staatliche Fernsehsender SABC berichtete. Videoaufnahmen zeigten dicke, schwarze Rauchsäulen aus dem Gebäude aufsteigen.

Feuer nicht unter Kontrolle

"Das Dach hat Feuer gefangen, und das Gebäude der Nationalversammlung steht ebenfalls in Flammen", sagte ein Sprecher der städtischen Rettungsdienste der Nachrichtenagentur AFP. Der Brand war nach Angaben des Sprechers zunächst nicht unter Kontrolle. Zudem seien Risse in den Wänden eines Gebäudes festgestellt worden. Insgesamt besteht der Parlamentskomplex aus drei Gebäuden. Das Feuer war gegen 04.30 Uhr (MEZ) ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar.

Bereits im April hatte ein Großbrand am Tafelberg in Kapstadt für Verwüstungen gesorgt. Das Feuer hatte mehrere historische Gebäude erfasst und unter anderem Teile der Universitätsbibliothek zerstört.