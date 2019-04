Sudan Putsch gegen Al-Baschir?

Die sudanesische Armee hat eine "wichtige Erklärung" angekündigt, Soldaten sind in Khartum aufmarschiert. Vieles deutet darauf hin, dass Präsident Al-Baschir aus dem Amt entfernt wurde. Minister sollen festgenommen worden sein.

Im Sudan ist der langjährige sudanesische Präsident Omar Al-Baschir offenbar entmachtet worden. Dies berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Offenbar ist der 75-Jährige von der Armee abgesetzt worden. Die Agenturen berichten zudem, dass Minister und Funktionäre der Regierungspartei festgenommen wurden.

Brücken über Nil gesperrt

Die Armee hatte am frühen Morgen nach wochenlangen Protesten eine "wichtige Erklärung" angekündigt. Allein dies hatte bei Demonstranten Erwartungen geweckt, dass Baschir abgelöst werden würde. Soldaten und Angehörige der Sicherheitskräfte waren an wichtigen Straßen und Nilbrücken in Stellung gegangen. Augenzeugen bestätigten, dass einige Brücken in Richtung Innenstadt von Khartum abgeriegelt wurden.

Al-Baschir hatte sich vor rund 30 Jahren an die Macht geputscht. Er wird für den gewaltsamen Tod von Millionen Menschen in Darfur, den Nuba-Bergen und anderen Konfliktregionen im Sudan sowie im Südsudan verantwortlich gemacht. Vom Internationalen Strafgerichtshof wird er wegen Völkermords mit Haftbefehl gesucht. Viele Staaten haben den Sudan unter seiner Herrschaft geächtet.

Lange Proteste in Khartum

Zehntausende Menschen hatten seit Monaten gegen den autoritären Staatschef protestiert, der das Land seit drei Jahrzehnten regiert. Ausgelöst wurden die Demonstrationen durch Preiserhöhungen für Nahrungsmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs, die wiederum mit der schweren Wirtschaftskrise zusammenhängen. Im Laufe der Zeit richteten sie sich zunehmend gegen den Präsidenten selbst.

Im Februar verhängte Al-Baschir einen Ausnahmezustand, löste seine Regierung und die der Bundesstaaten auf und erklärte, er würde als Chef der Regierungspartei zurücktreten. Dies entschärfte die Lage aber nicht.