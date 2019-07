"Die Stadt, die niemals schläft" - so nennt sich New York gerne. Im Moment sitzen aber Teile davon zumindest im Dunklen. Grund ist ein großflächiger Stromausfall - just am Jahrestag des großen Blackouts von 1977.

In Teilen der US-Metropole New York ist seit Stunden der Strom ausgefallen. Nach Angaben des Senders NBC waren bis zu 73.000 Menschen in Midtown Manhattan und der Upper West Side davon betroffen. Teilweise konnte die Versorgung inzwischen wieder hergestellt werden, teilweise aber immer noch nicht.

Der Blackout mitten in der 8,6-Millionen-Stadt hatte erhebliche Auswirkungen: Immer wieder musste die Feuerwehr Menschen aus Aufzügen befreien, die stecken geblieben waren. Auch die U-Bahn musste den Betrieb auf einigen Abschnitten einstellen. Berichte über größere Zwischenfälle gibt es bislang aber nicht.

Auch in mehreren U-Bahn-Stationen fiel der Strom aus.

Offenbar Probleme in einem Umspannwerk

Ein Sprecher des Energieversorgers Con Edison führte den Stromausfall auf ein Problem in einem Umspannwerk zurück.

Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem "mechanischen Problem" im Stromnetz, das den Blackout ausgelöst habe. Der Stromausfall sei nicht auf Fremdeinwirkung zurückzuführen, twitterte er. "Das scheint etwas zu sein, das einfach bei der Stromverteilung von einem Stadtteil zum anderen schief gelaufen ist", sagte er dem Sender CNN. Das Problem könne sicherlich in einer "angemessenen Zeitspanne" gelöst werden.

Konzert auf der Straße statt im Theater

Die Stromausfälle ereigneten sich just am Jahrestag eines Blackouts in New York im Jahr 1977, bei dem fast die gesamte Stadt im Dunkeln saß. Die Folgen damals waren katastrophal: 1600 Geschäfte wurden geplündert, mehr als 1000 Brände gelegt.

Verglichen damit war der Blackout von 2019 ein beinahe fröhliches Happening: So gaben Broadway-Künstler, der Show abgesagt werden musste, spontane Einlagen auf dem Gehweg. In Restaurants und Bars packten Gäste ihre Handys aus, um im Lichtschein des Displays weiter zu essen und zu trinken.

Mit Informationen von Peter Mücke, ARD-Studio New York