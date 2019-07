Mitten in der Urlaubssaison müssen sich Spanien-Reisende auf Streiks einstellen. Am Flughafen in Barcelona will am Wochenende das Bodenpersonal die Arbeit niederlegen. Hunderte Flüge könnten betroffen sein.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

Wer am Wochenende von oder nach Barcelona fliegt, muss sich auf Probleme einstellen. Mitarbeiter des Bodenpersonals am Flughafen wollen streiken. Dabei geht es um 2700 Beschäftigte von Iberia in Barcelona. Sie fertigen die Passagiere von verschiedenen Fluggesellschaften ab, kümmern sich zum Beispiel um das Gepäck. Am stärksten betroffen ist Vueling, ein Tochterunternehmen von Iberia. Sie fliegt auch nach Deutschland - unter anderem nach München, Düsseldorf, Hamburg und Berlin-Tegel.

Vueling streicht mehr als 100 Flüge

Vueling hat an diesem Wochenende 112 Flüge gestrichen und die meisten Passagiere nach eigenen Angaben auf andere Airlines umgebucht. Die spanische Regierung warnt aber: Insgesamt könnten rund 1000 Flüge von dem Streik betroffen sein. Mehr als die Hälfte der internationalen Verbindungen und ein Drittel der spanischen Inlandsflüge sollen aber stattfinden.

Weiterer Streik im August

Das Bodenpersonal von Iberia begründet den Streik mit einer zu hohen Arbeitsbelastung - gerade in den Sommermonaten. Es fehle Personal. Iberia nannte den Streik "unverhältnismäßig" und kritisierte, dass das Bodenpersonal in Barcelona ausgerechnet jetzt zur Hauptreisezeit die Arbeit niederlegt.

Ab dem 9. August könnten weitere Probleme an Spaniens zweitgrößtem Flughafen folgen: Für diesen Tag hat das Sicherheitspersonal zu einem unbefristeten Streik aufgerufen. Die Mitarbeiter fordern mehr Geld.