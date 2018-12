Der mutmaßliche Attentäter von Straßburg hat schon mehrere Straftaten begangen - in Frankreich und in Deutschland. Bisher ging es allerdings um Raub oder Diebstahl.

Von Holger Schmidt, SWR

Der mutmaßliche Täter heißt Chérif C., ist 29 Jahre alt und wurde in Straßburg geboren. Seine Eltern stammen aus Algerien, er hat sechs Geschwister.

Immer wieder ist er in den vergangenen Jahren in Frankreich, aber auch in Deutschland wegen Straftaten wie Diebstahl und Raub aufgefallen. 2012 ist er nachts in eine Zahnarztpraxis in Mainz eingebrochen und hat Geld und Zahngold gestohlen. 2016 hebelte er nachts die Tür einer Apotheke im badischen Engen auf, konnte aber noch in der Nacht mit Hilfe eines Polizeihubschraubers gefasst werden. Er hatte sich auf einen Baum geflüchtet.

In Deutschland in Haft

Das Amtsgericht Singen verurteilte ihn deshalb, er saß 2016 und 2017 in Deutschland in Haft und galt als reisender Serienstraftäter. Im Prozess in Singen gab er an, keine Ausbildung zu haben und seit 2011 arbeitslos zu sein.

Er verbrachte in seinem Leben bislang mehr als fünf Jahre im Gefängnis. In Frankreich laufen weitere Ermittlungsverfahren gegen ihn - darunter wohl auch eine Mordermittlung. Offenbar in diesem Zusammenhang gab es gestern einen Festnahmeversuch - Chérif C. war aber nicht Zuhause.