Anschlag in Straßburg Was bislang bekannt ist

Drei Menschen sind bei Schüssen am Rande des Straßburger Weihnachtsmarktes getötet worden. Was ist dort genau passiert? Was weiß man über den mutmaßlichen Täter?

Alles einklappen

Was ist in Straßburg passiert?

Ein Mann eröffnete nach Behördenangaben gegen 20 Uhr am Dienstagabend in der Nähe des Weihnachtsmarktes das Feuer. Der Schütze sei in eine Sicherheitszone gelangt, sagte Straßburgs Bürgermeister Roland Ries. Soldaten, die den Weihnachtsmarkt bewachten, hätten den Mann angeschossen und verletzt, hieß es von der Polizeigewerkschaft. Ein Militärsprecher sagte, der Verdächtige habe gezielt Zivilisten ins Visier genommen. Der französische Innenminister Christophe Castaner beschrieb den genauen Tatort nicht näher. Er sagte nur, der mutmaßliche Täter habe an drei verschiedenen Orten in der Stadt "Terror" verbreitet. Zwischen 20 und 21 Uhr habe er sich zweimal einen Schusswechsel mit Sicherheitskräften im Patrouilleneinsatz geliefert. Laut dem Sender France Info entkam er anschließend mit einem Taxi, das er gestohlen hatte.

Wie viele Tote gibt es?

Bei dem Anschlag wurden drei Menschen getötet, teilte das Innenministerium mit. Unter den Opfern soll ein Tourist aus Thailand sein, hieß es vom Außenministerium in Bangkok. Kurz nach den Schüssen hatten die Polizeigewerkschaft und der Bürgermeister von Straßburg noch von insgesamt vier Todesopfern gesprochen. Mindestens elf Menschen wurden verletzt, mindestens fünf von ihnen schwer.

Wer ist der mutmaßliche Täter?

Bei dem Mann soll es sich um einen 29-Jährigen handeln, der aus Straßburg stammt. Nach Medienberichten sollte er am Dienstagmorgen verhaftet werden - nach unterschiedlichen Angaben wegen bewaffneten Raubes oder im Zuge von Ermittlungen wegen versuchten Mordes. Er sei aber nicht zu Hause gewesen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung Stunden vor den Schüssen sollen Granaten gefunden worden sein, berichteten örtliche Medien.

Was ist über das Motiv bekannt?

Die Staatsanwaltschaft in Paris ermittelt wegen einer möglichen terroristischen Tat. Der Schütze sei seit "mehreren Jahren" radikalisiert gewesen, sagte Innenminister Castaner. Nach den Angaben war er wegen mehrerer Straftaten polizeibekannt. Der Verdächtige sei in Frankreich und Deutschland wegen Verbrechen verurteilt worden, die nichts mit Terrorismus zu tun hätten. Er sei auch in Haft gewesen. Der Präfekt der Region Straßburg erklärte, der Schütze sei bereits als möglicher Extremist eingestuft worden.

Was passierte nach dem Anschlag?

Die Polizei riegelte Teile von Straßburg ab. Die Behörden forderten die Öffentlichkeit auf, in den Gebäuden zu bleiben. Einige Personen mussten stundenlang in Restaurants ausharren. Auch Abgeordnete des EU-Parlaments und Tausende Menschen in einem Sportstadion mussten vorerst dort bleiben. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron leitete um Mitternacht ein Treffen im Krisenzentrum des Innenministeriums.

Wie geht es jetzt weiter?

In Frankreich gilt nun die höchste Terrorwarnstufe. Zusätzliche Sicherheitskräfte sollen nach Straßburg geschickt werden. Laut Behörden sind etwa 350 Sicherheitsbeamte und zwei Hubschrauber in die Suche nach dem mutmaßlichen Täter eingebunden. Die Bundespolizei in Baden-Württemberg kontrolliert den Grenzverkehr zwischen Deutschland und Frankreich. Der Weihnachtsmarkt von Straßburg bleibt heute geschlossen. Bürgermeister Ries ordnete an, dass Flaggen auf Halbmast wehen. Möglicherweise bleiben auch Schulen in der Stadt geschlossen.