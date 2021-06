Weniger Neuinfektionen Indien vor ersten Lockerungen

Noch immer ist Indien von der Corona-Pandemie hart getroffen - doch mittlerweile sinkt die Zahl der Neuinfektionen wieder. Die Metropolen Neu-Delhi und Mumbai wagen daher erste Öffnungsschritte.

Angesichts deutlich sinkender Infektionszahlen in Indien wagen die Millionenstädte Neu-Delhi und Mumbai zusammen mit weiteren Regionen erste Lockerungen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sank den Gesundheitsbehörden zufolge auf 120.529 Fälle - und damit deutlich unter den Anfang Mai erreichten Spitzenwert von 400.000.

In der Metropolregion Delhi, die sich seit 19. April im Lockdown befindet, könnten am Montag wieder Märkte und Einkaufszentren öffnen, teilte der dortige Regierungschef Arvind Kejriwal mit. Allerdings sollen Geschäfte mit geraden Hausnummern an anderen Tagen öffnen als solche mit ungeraden Nummern. Zudem dürfe die Metro mit der Hälfte ihrer Sitzplatzkapazität wieder fahren. Auch Büros könnten mit der Hälfte ihrer Belegschaft wieder öffnen.

Stufenweise Lockerungen

Im Staat Maharashtra mit seiner Hauptstadt Mumbai wird es von Montag an für verschiedene Bezirke und Orte eine stufenweise Lockerung geben, wie die dortige Regierung mitteilte. Diese richte sich nach den Infektionszahlen und der Verfügbarkeit von Krankenhausbetten mit Sauerstoffzufuhr. In Mumbai selbst werden demnach wieder Geschäfte, Einkaufszentren, Theater und Restaurants öffnen können, allerdings mit einer Belegung von maximal 50 Prozent.

Die Infektionszahlen in Indien waren ab Ende Februar mit dem Beginn einer zweiten Corona-Welle von zehn Millionen Fällen auf mittlerweile knapp 28,7 Millionen gesprungen. Nur in den USA sind nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in absoluten Zahlen bislang mehr Fälle registriert worden.