Sri Lanka reagiert mit Notstandsbestimmungen auf die Anschläge mit 290 Toten: Militär und Polizei erhalten weitreichende Befugnisse. Ein Interpol-Expertenteam soll bei der Aufklärung helfen.

Um Mitternacht Ortszeit sind in Sri Lanka nach den Anschlägen Notstandsbestimmungen in Kraft getreten. Der Sicherheitsrat der Regierung habe beschlossen, dem Militär und der Polizei weitreichende Befugnisse zu erteilen, teilte das Büro des Staatspräsidenten Maithripala Sirisena mit.

Sirisena berief ein dreiköpfiges Team ein, das die Anschläge untersuchen und in drei Wochen einen ersten Bericht vorlegen soll. Die internationale Polizeiorganisation Interpol kündigte an, ein Expertenteam nach Sri Lanka zu entsenden. Zum Gremium sollen Spezialisten in den Bereichen Tatortuntersuchung, Sprengstoff, Terrorismusbekämpfung und Opferidentifizierung gehören.

"Informationen zur Identifizierung von Personen, die mit diesen Angriffen in Verbindung stehen, könnten von überall auf der Welt kommen", sagte Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock der Mitteilung zufolge. Hier erwiesen sich das globale Netzwerk und die Datenbanken der Organisation als unerlässlich. Derzeit werde bereits die Datenbank gestohlener und verloren gegangener Reisedokumente überprüft, um mögliche Verbindungen oder internationale Spuren zu ermitteln.

Islamistengruppe NTJ verdächtigt

Nach Polizeiangaben sind inzwischen 24 Verdächtige festgenommen worden, die derzeit verhört werden. Alle stammen laut Premierminister Ranil Wickremesinghe aus Sri Lanka.

Die Regierung Sri Lankas macht für die Anschlagsserie die lokale Islamistengruppe National Thowheeth Jamaath (NTJ) verantwortlich, die im Dezember erstmals in Erscheinung getreten war: Damals wurde ihr die Beschädigung buddhistischer Statuen zur Last gelegt, die einen Aufschrei unter der großteils buddhistischen Bevölkerung auslöste. NTJ-Anführer Abdul Razik saß bereits mehrfach in Haft und wird der Anstachelung zu religiösen Unruhen beschuldigt.

Nach Einschätzung der Regierung hatten die Attentäter am Ostersonntag Unterstützung aus dem Ausland: "Es gab ein internationales Netzwerk, ohne das diese Angriffe nicht gelungen wären", sagte Kabinettssprecher Rajitha Senaratne. Premierminister Wickremesinghe sagte, Sri Lanka wolle mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft Verbindungen der Attentäter ins Ausland auf den Grund gehen.

Eine der verwüsteten Kirchen nach dem Anschlag am Ostersonntag.

Mindestens 290 Tote, mehr als 500 Verletzte

Bei mehreren Bombenanschlägen, die auf christliche Kirchen und Touristenunterkünfte abzielten, kamen mindestens 270 Menschen ums Leben. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums gehen sie auf insgesamt sieben Selbstmordattentäter zurück - ob diese von den Behörden zu den Toten gezählt werden, ist nicht bekannt. Mehr als 500 weitere Menschen wurden dabei verletzt.

Unter den Todesopfern sind hauptsächlich Sri-Lanker und mindestens 35 Ausländer. Einer von ihnen ist ein US-amerikanischer Staatsbürger, der nach Angaben des Auswärtigen Amts auch einen deutschen Pass besaß. Über weitere deutsche Opfer sei nichts bekannt. Große Reiseveranstalter meldeten, ihre Gäste in Sri Lanka seien wohlauf.

Soziale Netzwerke nicht erreichbar

Durch die Anschläge und die anschließend verschärften Sicherheitsvorkehrungen kommt es auf der Insel, die ein beliebtes Touristenziel ist, derzeit zu Einschränkungen. Neben einer nächtlichen Ausgangssperre hatten die Behörden zeitweise den Zugang zu sozialen Netzwerken des Facebook-Konzerns und Messenger-Apps wie Viber und Snapchat gekappt. Zur Begründung hieß es, dort hätten sich Panik und Falschmeldungen zu den Anschlägen verbreitet.

Der Notstand dürfte Bürgern Sri Lankas noch aus der Zeit des 26-jährigen Bürgerkriegs vertraut sein, der 2009 endete. Sicherheitskräfte durften damals Wohnungen ohne gerichtliche Erlaubnis durchsuchen. Verdächtige konnten auf Anweisung des Verteidigungsministeriums drei Monate lang eingesperrt werden, ohne sie einem Richter vorzuführen.

Mit dem Kriegsende ebbten die ethnischen Spannungen zwischen Singhalesen und Tamilen nicht völlig ab - da es in beiden Bevölkerungsgruppen Christen gibt, galten diese manchen als Vermittler. Islamistischer Terror war in dem Inselstaat bislang unbekannt.